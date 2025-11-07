外送員專法 政院版還在收整條文

勞動部長洪申翰昨指出，正跨部會研議專法，行政院版本已進入條文最後收整階段，將盡快送立法院審議。立委則表示，外送員專法討論已歷時6年，要求勞動部兩周內就應進入逐條審查，別再以拖待變。

立法院環衛委員會昨舉行「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」及「外送員權益保障及外送平臺管理法草案」公聽會。洪申翰說，外送平台產業牽涉外送員、消費者、合作店家及平台公司多方利益，立法需要平衡各界意見，會盡快將專法送進立院審議。

根據勞動部專法方向，包括定型化契約必載與禁止條款，避免外送員在議約權限上被迫處於弱勢，最低報酬與建立透明且可驗算的報酬制度，並確保每筆訂單有最低收入保障，回應外送員對近年收入下滑的憂慮，以及停權與申訴制度、職災保險與商業保險入法等四大項。

國民黨立委王育敏指出，外送員專法討論歷時6年，勞動部不應再以3個月內提出版本為藉口拖延，呼籲應快、狠、準推動立法，兩周內就應進入逐條審查，別再以拖待變。

國民黨團書記長羅智強表示，國民黨團在本屆立法院明確承諾將外送專法列優先法案，希望民進黨能「玩真的」，與各黨團攜手完成立法，讓外送員的權益真正受到保障。

民進黨團書記長鍾佳濱說，外送專法的制度設計牽涉層面廣、部會眾多，具有高度複雜性，必須經更多討論與完善規畫，將與朝野各黨努力推動專法審查，盡速完成立法。

民眾黨立委張啟楷、陳昭姿表示，民眾黨團上屆即提出外送專法草案，目前只有行政院尚未提出版本。上周質詢行政院長卓榮泰時，竟回應將以各項指引取代專法保障，呼籲行政院不要再成為改革阻力。