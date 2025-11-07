羅浮宮因施工「破防」 故宮嚴格查核施工人員

羅浮宮世紀劫案全球矚目，故宮院長蕭宗煌昨赴立院業務報告，多位立委質詢故宮的文物安保問題。蕭宗煌表示，故宮為國家一級關鍵基礎設施，依行政院國土安全辦公室指導，建置完整監控中心、駐衛警察及專責安管單位，實施多層次防護機制。

此外，故宮每年皆舉辦跨單位防竊、防災演練，昨天傍晚北部院區便舉行防竊預演，台北市警察局士林分局也參加，模擬多種高風險的竊盜情境，十二日將由故宮副院長黃永泰擔任指揮官舉行正式演練。

立委葛如鈞指出，故宮安全預算超過一億元，卻僅靠四隻警犬夜間輪班守護國寶，「銅牆鐵壁只剩四條狗」？蕭宗煌回應絕非如此，故宮設有專業警犬隊，隸屬於駐警隊，為國內博物館安全防護的創新作為。警犬隊的主要職責為強化院區巡邏、協助爆裂物及危險因子偵蒐及支援重大活動維安勤務。警犬隊的設置與訓練，與科技化偵防系統相配合。

故宮南北院防護機制包括實體防護、科技監控與嚴格門禁管制三大部分，涵蓋院區周邊環境、建築物內外部空間及展廳等所有重要場域。也嚴格落實所有施工人員的身份登錄與查核，確保施工區域的安全能進行全方位、無死角的監控與防護。