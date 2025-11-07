聽新聞
0:00 / 0:00

北京放話「文物北返」 我故宮院長：文物皆為中華民國財產

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
面對中國自稱中華文化正統，媒體甚至報導故宮文物最終會回歸一事。故宮院長蕭宗煌表示，故宮文物是中華民國執政時到台灣，登記為「中華民國財產」。記者黃義書／攝影
面對中國自稱中華文化正統，媒體甚至報導故宮文物最終會回歸一事。故宮院長蕭宗煌表示，故宮文物是中華民國執政時到台灣，登記為「中華民國財產」。記者黃義書／攝影

故宮百年，兩岸各自表述。故宮院長蕭宗煌昨赴立院業務報告，立委伍麗華質詢時指出，北京故宮的百年院慶活動頻頻出現「台北故宮文物終將回歸祖國」的論述，故宮是否擔心對岸追討文物？蕭宗煌回應，故宮文物是在中華民國合法政權的執政時代來到台灣，並登記為中華民國的財產，「殆無疑義」。

伍麗華表示，北京故宮百年活動中，有民眾向記者表達「台灣的故宮文物最終會回歸祖國」，甚至有展覽的主題區寫著「遷台北返」。此外，大陸今年三月正式實施的「中華人民共和國文物保護法」，明訂流失文物追索和國際間文物返還合作制度，希望故宮強化文物歸屬的論述。

「兩岸各自表述。」蕭宗煌表示，不管是在政治上或是在國際場合，兩岸一向各自表述。故宮文物雖然源自北京紫禁城，但是在中華民國合法政權的執政時代來到台灣，登記為中華民國的財產，「這個是殆無疑義」。而那時候中華人民共和國還沒有成立，對岸沒有辦法說來台灣的這些故宮文物是他們的。故宮文物來台七十五年，已和台灣這片土地發生很多連結，是台灣文化滋養的一部分。

立委陳秀寶詢問，中國大陸在國際之間強調「文化正統」的手法，會不會影響到台灣跟民主國家之間的文化交流？蕭宗煌表示，故宮會竭盡最大力量把故宮的文物推展出去，達成國際交流的目的。而國際上對台北故宮和北京故宮分辨得很清楚，因此故宮文物出國不會產生誤解。

北京故宮 蕭宗煌 台北故宮 伍麗華

延伸閱讀

故宮國寶靠四隻警犬守護？立委籲借鏡羅浮宮加強安防

羅浮宮世紀劫案轟動全球！故宮院長：南北院17日防災防竊大型演練

2藍委涉不實罷免連署遭起訴 伍麗華：對盧縣一非常痛心難過

鄭麗文敢戰性格對藍基層胃口 當選黨主席十天內超過八百人入黨

相關新聞

孤獨死頻傳 長者獨居安全現隱憂

高齡化浪潮下，「孤獨死」現象更頻繁。北市議員發現超過四成的「孤獨死」在過世三天後才被發現，政府為此鼓勵獨居長者家中裝緊急...

政院砸百億拚國旅 推10亮點觀光計畫

行政院昨通過四年期「北回之巔旗艦計畫—微笑南灣ＩＮ台灣計畫」，明年起將投入一○○．一四億元，推動十個亮點計畫，交通部明年...

百億拚國旅／觀光亮點計畫「待了解」 地方先寄厚望

行政院要花百億元推四年計畫帶動國旅，並規畫「三部曲」，首部曲-嘉義、二部曲-澎湖與南灣、三部曲-花東、玉里為願景，以十大...

北京放話「文物北返」 我故宮院長：文物皆為中華民國財產

故宮百年，兩岸各自表述。故宮院長蕭宗煌昨赴立院業務報告，立委伍麗華質詢時指出，北京故宮的百年院慶活動頻頻出現「台北故宮文...

接單超低價、消費糾紛多 未法制化 外送市場3輸

外送平台來台將滿13年，竟出現三單僅收入45元的超低價，以及每年近1500件的消費糾紛，全國外送產業工會昨號召外送員、店...

外送員專法 政院版還在收整條文

勞動部長洪申翰昨指出，正跨部會研議專法，行政院版本已進入條文最後收整階段，將盡快送立法院審議。立委則表示，外送員專法討論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。