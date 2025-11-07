百億拚國旅／觀光亮點計畫「待了解」 地方先寄厚望

行政院要花百億元推四年計畫帶動國旅，並規畫「三部曲」，首部曲-嘉義、二部曲-澎湖與南灣、三部曲-花東、玉里為願景，以十大亮點建設計畫形塑北回歸線帶狀旅遊。嘉義縣政府指出，期待中央在補助機制、建設時程與行銷資源上，給予明確且及時支援，帶動在地旅宿、餐飲、交通與觀光產業受惠。

澎湖縣政府表示，縣府對此計畫及經費內容尚需進一步了解，觀光署此計畫有納入澎管處，而縣府與澎管處向來協力推動觀光，縣府樂見其成。澎湖風景區管理處則指出，相關計畫尚在內部作業中，當初由觀光署提報，並未以各縣市政府為補助執行對象。

屏東縣交旅處長黃國維表示，此計畫目前剛核定，經費還未下來；屏東縣政府是提出改造佳樂水風景區的「南星計畫」，向行政院申請。他說，佳樂水位於墾丁國家公園內，具有各式天然的奇岩怪石，原本是由滿州鄉公所管理，現在縣府已接管，希望未來能打造成國際級風景區。

嘉義縣政府表示，行政院推動提升國旅計畫，嘉義縣高度肯定中央看見國旅市場的重要性。目前地方政府尚未收到正式的資源分配與執行指引，將積極與中央窗口對接，了解投入規模與縣市角色定位。

嘉義縣政府指出，國旅要見成效，需要與地方完整溝通、資源分工、旅遊動線與產業鏈緊密串連，縣府將充分準備，期待中央在補助機制、建設時程與行銷資源上，給予明確且及時支援，真正帶動在地旅宿、餐飲、交通與觀光產業受惠。

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，為觀光產業注入活水是好的開始，光復洪災後，花蓮的遊客減少，不過他認為，以花蓮的條件，只要好好的推廣觀光，在人文、自然風景的韌性與生命力下，還是有翻身的機會。