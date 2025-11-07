聽新聞
百億拚國旅／業者：著重觀光設施整修 只怕是換湯不換藥

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
澎湖七美鄉的「雙心石滬」，是澎湖觀光的代表景點。圖／聯合報系資料照片
澎湖七美鄉的「雙心石滬」，是澎湖觀光的代表景點。圖／聯合報系資料照片

行政院會昨核定 「北回之巔旗艦計畫—微笑南灣ＩＮ台灣計畫」，預計明年啟動四年計畫，預計投入百億帶動國旅。旅遊業者與觀光學者對此品牌構想皆表認同，但對實際能否導客仍持保留態度。

旅行社聯保聯誼會會長朱永達認為，觀光署願意投資國內景點是很好的一件事，大家都期待亮點建設，能把錢花在有用的地方，讓不好的地方變好，好的地方變更好。不過朱也提醒，觀光署吸引的對象要搞清楚，到底打造這些景點是要吸引台灣旅客去外縣市玩？還是要吸引國際觀光客來台？目標設定清楚才能有效導客。

另有不願具名的業者表示，看起來這案子著重設施整修，例如設置極西點看板給旅客打卡，標明來到北回歸線，但這些做法都是騙外行人的，對於國內旅遊景點的內涵還是換湯不換藥，猜想應該是新署長上任要表現，想新花招跟立法院要錢，對真正經營國旅、了解台灣旅遊市場的業者來說，只能說很無奈。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，目前全世界北回歸線經過的地區多半是沙漠，但唯獨台灣北回歸線經過之處有多種地貌景色，的確在國際觀光推廣上是個很好的賣點，如果包裝、行銷得宜，對外國旅客來說是有特殊吸引力的。

不過黃正聰也說，由於目前中橫是斷的，觀光署規畫要發展的幾個縣市僅澎湖與嘉義方便串聯，若要橫向串聯西岸與東岸有難度，不過對外國旅客來說還是可以了解相關地理位置。

觀光署副署長黃勢芳表示，本計畫目的源起是認為台灣南部還有很多不錯的旅遊景點，但長期停留在國旅狀態，對外籍旅客來說指引不算清楚，未來會強調地方故事內涵，向國際行銷，讓外國旅客來台也可以多往南部旅行，而非只停留在北部觀光。此外，台灣要逐步轉型開發高端旅遊產品，既有的建設、環境都可重新盤點、升級，例如大鵬灣可以開發新的高爾夫球場，成為台灣唯一的濱海型球場等。

國旅 景點 觀光署

相關新聞

孤獨死頻傳 長者獨居安全現隱憂

高齡化浪潮下，「孤獨死」現象更頻繁。北市議員發現超過四成的「孤獨死」在過世三天後才被發現，政府為此鼓勵獨居長者家中裝緊急...

政院砸百億拚國旅 推10亮點觀光計畫

行政院昨通過四年期「北回之巔旗艦計畫—微笑南灣ＩＮ台灣計畫」，明年起將投入一○○．一四億元，推動十個亮點計畫，交通部明年...

百億拚國旅／觀光亮點計畫「待了解」 地方先寄厚望

行政院要花百億元推四年計畫帶動國旅，並規畫「三部曲」，首部曲-嘉義、二部曲-澎湖與南灣、三部曲-花東、玉里為願景，以十大...

北京放話「文物北返」 我故宮院長：文物皆為中華民國財產

故宮百年，兩岸各自表述。故宮院長蕭宗煌昨赴立院業務報告，立委伍麗華質詢時指出，北京故宮的百年院慶活動頻頻出現「台北故宮文...

接單超低價、消費糾紛多 未法制化 外送市場3輸

外送平台來台將滿13年，竟出現三單僅收入45元的超低價，以及每年近1500件的消費糾紛，全國外送產業工會昨號召外送員、店...

外送員專法 政院版還在收整條文

勞動部長洪申翰昨指出，正跨部會研議專法，行政院版本已進入條文最後收整階段，將盡快送立法院審議。立委則表示，外送員專法討論...

