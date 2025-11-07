政院砸百億拚國旅 推10亮點觀光計畫

行政院昨通過四年期「北回之巔旗艦計畫—微笑南灣ＩＮ台灣計畫」，明年起將投入一○○．一四億元，推動十個亮點計畫，交通部明年起也預計推出國旅獎勵措施、改善相關設施，在野立委質疑，國旅缺乏靈魂，除了短期補助外，也要研擬中長期觀光振興計畫，提高亮點和創造力。

此計畫是以「北回之巔」和「微笑南灣」為兩大主軸，共十個亮點計畫推動觀光，同時帶動地區發展，打造兩張代表台灣的世界旅遊名片，粗估能創造一二二六億元觀光產值。

根據交通部規畫，北回之巔部分包含阿里山登峰亮點計畫、「漁翁之島．璀璨之海」計畫、台灣之心．躍動日月計畫、「山海圳．八田之路」亮點計畫、看見縱谷亮點營造計畫、看見玉山計畫；微笑南灣則有東海岸三Ｄ水域探索天堂計畫、台灣極西新亮點計畫、「ＧＯＬＦ 三六五」亮點開發計畫、半島風華觀光亮點計畫。

國民黨新北立委廖先翔說，國旅目前最缺乏應該是靈魂，台灣景點只剩硬體建設讓大家一次性打卡、拍照，應輔導業者有創造力、發掘地方ＤＮＡ，才不會每個景點都是複製來複製去，另外，國內住宿ＣＰ值也是個問題。

國民黨台東立委黃建賓指出，樂見政府願意投入資源振興國旅，但不能只有政策口號，卻沒有確切落實；振興國旅除了短期補助，更要結合公私部門研擬中長期的觀光振興計畫，提升及創造更多國旅亮點，避免曇花一現。針對颱風、地震重創東部，政府也須優先振興偏鄉的觀光產業。

談到振興國旅，交通部觀光署副署長黃勢芳指出，明年將針對國旅推出獎勵措施，鼓勵企業旅遊留在國內，也盼與外貿協會合作推「商務型旅遊」，讓海外台商來台洽公時同時旅遊，中長期著眼旅遊設施與整體品質改善。

觀光署：國旅房價回歸市場機制

至於國旅房價被指偏高，黃勢芳說，價錢會回歸市場機制，期盼能持續提供多元選擇。