獨居隱憂 學者：共照網要能接住老人

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導

裝設緊急求救鈴、人體感知器等科技設備，雖可在第一時間發現長者緊急狀況，但學界及業者認為科技設備非救命神器，最重要是後端的社區共照網路能跟上，才能接住弱勢長者。

中科保全總經理洪培修表示，弱勢獨老裝設緊急求救鈴如同生活輔助，是廿四小時的守護者，最重要的卻是後端的社區共照網路，要有里長、居服員及志工，伸出援手的人愈多就愈安全，後端社福系統介入關懷處置更為重要。

孤獨死顯示家庭功能不夠，未必是政府失職。」台北大學社工系教授曾敏傑說，現在家庭連結較薄弱，獨居因素多元，也有許多健康及亞健康獨居者，可能因追求自由或避免與子女共住選擇獨居，並非全是負面，未來因意外或疾病死亡的獨居案例逐漸增加，是必然趨勢。他認為，緊急求助系統成本低，建置不難，可由中央主責，與長照或消防單位連結一步做到位。

中華民國老人福利聯盟秘書長張淑卿說，長者使用經驗認為，很多老人不願使用是因遠端工作人員發現許久沒動靜就打電話，此舉讓長者感覺被迫配合，徒增生活困擾，改用定位系統或其他科技輔助或許較理想。此外，科技輔助雖重要，平常關係網絡更重要，一旦遇緊急狀況，若周遭鄰居或就近有朋友相助，才能及時化解危機。

長輩 獨居 長照 孤獨

