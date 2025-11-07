聽新聞
孤獨死頻傳 長者獨居安全現隱憂

聯合報／ 記者林媛玲楊正海宋原彰／連線報導

高齡化浪潮下，「孤獨死」現象更頻繁。北市議員發現超過四成的「孤獨死」在過世三天後才被發現，政府為此鼓勵獨居長者家中裝緊急求救鈴，但新北市獨居弱勢長者裝設求救鈴僅四成五，雖是六都之冠，卻凸顯長者獨居安全出現嚴重空窗。

北市議員洪健益說，四成二孤獨死長者死亡三天後才被發現，八天以上占一成二，最久達廿六天。社會局上月起試辦「好鄰居守護隊」，盼透過社區力量和民政、衛政、警政、消防單位建立聯繫平台。

衛福部統計至六月底，新北緊急求救鈴安裝率約四成五，北市三成八、桃園三成五、台中三成一、台南三成，高雄僅二成一敬陪末座。新北市社會局副局長許秀能表示，新北被關懷列冊獨居弱勢長者安裝求救鈴每人每月一千二百元，但部分長者拒絕裝設，正請社工協助勸說，盼安裝率達到六成。

高市社會局表示，截至今年九月，列冊獨居老人四五六三人有一○六八人安裝，已提升到二成三；部分獨居長者與子女、鄰里關係互動密切可照應，或因身體狀況良好無安裝需求，市府仍會設法鼓勵安裝。新北社會局也表示，部分長者不願被監控，有些裝了還被拔除，都是阻力。

曾中風的七十歲周伯伯在永和租屋獨居多年，行動不便加上輕微失智及三高等疾病，他語調遲緩地說，上月在家跌倒二次，他按下掛在胸前的緊急按鈕求救「警察快來啊」；不久後，里長與消防人員破門救援，雖然頭上撞了個小包，他連說三次「很讚」，並說感覺裝了比較放心。

周伯伯的求救鈴與社會局委託中科保全關懷守護中心連線，守護中心人員收到訊息會先聯絡周，若沒有回應就通知緊急聯絡人；另在廚房靠近廁所處安裝人體感知器，透過紅外線感應人體移動。

除守護中心每天電話報平安，每月也家訪一次。每周有長照個管師到府三次陪復健、幫他洗澡，志工每天中午送餐，當地里長只要路過就會進屋關心。

中科保全總經理洪培修表示，後台會記錄長者生活習慣，若超過十二小時沒反應就會先撥電話聯絡，若無回應立即通知里長或警消，但有些長者曾把求救鈴當服務專線，甚至要求買麵或跑腿。

永和區豫溪里里長廖亦芳表示，一名獨居中低收入戶阿姨長期在家洗腎，裝求救鈴四年，好幾次阿姨跌倒都因此成功救援。

