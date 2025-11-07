聽新聞
0:00 / 0:00
矽谷冬令營 科技領航
預約科技營隊說明會，開啟學子的科技領航旅程。聯合報與有行旅自2010年開啟科技營隊先鋒至今，早於當今科技趨勢成形之前，持續帶領學子參訪美西科技公司，拓展科技視野。
2026矽谷科技冬令營帶領學子參訪美超微國際知名企業，與矽谷第一名高中機器人MVRT社團實作交流，和神經科學儀器公司合作，進行腦波科技工作坊，前進Google、Apple以及Meta等科技龍頭的園區；拜訪矽谷新創公司Taelor，並與創業家阿雅深度對談；史丹佛、柏克萊兩大名校參訪，與留學生經驗交流。
2026美國矽谷科技冬令營營隊說明會，歡迎預約報名，報名請洽（02）8643-3543、8643-3905。營期為明年2月4日至15日，可瀏覽官網旅程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言