矽谷冬令營 科技領航

聯合報／ 本報訊

預約科技營隊說明會，開啟學子的科技領航旅程。聯合報與有行旅自2010年開啟科技營隊先鋒至今，早於當今科技趨勢成形之前，持續帶領學子參訪美西科技公司，拓展科技視野。

2026矽谷科技冬令營帶領學子參訪美超微國際知名企業，與矽谷第一名高中機器人MVRT社團實作交流，和神經科學儀器公司合作，進行腦波科技工作坊，前進GoogleApple以及Meta等科技龍頭的園區；拜訪矽谷新創公司Taelor，並與創業家阿雅深度對談；史丹佛、柏克萊兩大名校參訪，與留學生經驗交流。

2026美國矽谷科技冬令營營隊說明會，歡迎預約報名，報名請洽（02）8643-3543、8643-3905。營期為明年2月4日至15日，可瀏覽官網旅程

矽谷 Google Apple 美國 營隊

