別把AI當醫師 台大研究：3大生成式AI表現不及格

中央社／ 台北6日電

不少人習慣凡事先問ChatGPT等生成式AI，台大公衛學者近期完成全球首項「生成式AI」在中風照護資訊提供上表現評估，發現臨床表現幾乎都低於60分，提醒民眾別把AI當醫師，恐危及生命。

台大公衛學院副教授、玉山青年學者李達宇今天在成果發表會中分享，他小時候，醫師是尋求健康照護答案的主要資訊來源，後來進入網際網路時代，開始習慣上網搜尋，如今科技突飛猛進，生成式AI成了不少人的生活借問站。

李達宇指出，這篇研究主要在談慢性病，因為病人就算一年看30天病，換言之仍有高達335天時間必須自我照護，過去他照顧生病媽媽，便曾因媽媽出現皮膚問題，而尋求ChatGPT幫助。

由於許多病人使用ChatGPT等工具，詢問中風復原及相關症狀衛教資訊。李達宇說明，研究團隊以ChatGPT、Claude、Gemini3大主流語言模型，模擬多種貼近臨床情境的中風照護場景，運用多種提示設計策略，全面評估準確性、同理性、可操作性與安全性等面向的表現。

研究團隊發現，3大語言模型在個提示工程方法（ZSL、COT、TOT）下的臨床整體表現，皆低於合格門檻60分，少數情境可略高於60到65分。此外，這3種AI在「提供患者可直接採取行動的建議」方面表現不一，尤其在中風治療等高風險階段，錯誤或不完整回應時有所見。

這項研究在今年7月刊登於「npj數位醫學」（Digital Medicine）期刊，李達宇的結論是，「生成式AI在一般健康資訊傳遞上也許具有潛力，但在中風這類即時且需專業介入的情境上，可靠性仍有待大幅提升。」

李達宇說，在高風險的醫療照護中，即使是微小的錯誤，也可能付出生命代價，因此在AI發展過程中，教導病人「如何安全使用AI」，與技術發展同等重要。

就算是日常的保健資訊，李達宇提醒，當使用語言模型時，不妨加入自己的性別、年齡、家族病史、環境暴露情況、用藥與就醫資訊，以提高健康資訊的可信度。

台大醫院環境及職業醫學部主治醫師陳保中呼籲，不能把AI當醫師，AI只能作為輔助工具，病人可以詢問AI自己該看哪一科，而不是靠AI做出醫療決定。

