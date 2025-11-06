蛋價連2週共漲5元 蛋商公會分析原因：豬肉少、菜價貴
主計總處今天公布10月消費者物價指數，肉、蛋明顯上漲。台北市蛋商業同業公會理事長林天來說，蛋價近2週每台斤共漲新台幣5元，主要是豬肉減少及菜價貴，轉而買蛋的需求變大。
根據台北市蛋商業同業公會的資訊，目前批發蛋價是每台斤43元，產地價每台斤33.5元。林天來告訴媒體，蛋價已連2週上漲，最近因市場豬肉供應減少，加上菜價貴，使得蛋的需求變大，屬於正常市場機制。
農業部統計，目前雞蛋生產量為每天12萬5000箱（每箱200顆），比國內民眾每日雞蛋需求約12萬箱，多了約5000箱（100萬顆）。
另根據主計總處的報告，10月豬肉價格上漲9.07%，為近20個月最大漲幅，主要是受前幾個月的天候、疫病等因素影響，雞蛋漲幅也達8%左右。主計總處估計。11月豬價應可趨於平穩，非洲豬瘟影響有限。
今天中午12時起，全台活豬復載運，明天0時起恢復拍賣屠宰，有豬農擔心，因禁運、禁宰15天，重新開市豬價恐大跌。
農業部長陳駿季今天在記者會說，與肉品市場、養豬相關協會先前已討過，每週都會召開調配會議，在明年3月31日前，議定每天上市頭數（最多不超過3萬頭），若價格跌到某個程度時，就會啟動冷凍分流，確保豬農合理收益。
全國豬肉均價在今年端午節期間飆破每公斤新台幣100元，創近30年新高。以台中市大安肉品市場為例，8月拍賣價為每公斤110元，10月後漸下滑，10月中旬降每公斤97元。
