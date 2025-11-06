快訊

歌仔戲「鳳凰變」科技投影 創造生死情感界面

中央社／ 台北6日電
曾獲傳藝金曲獎肯定的新編歌仔戲「鳳凰變」2025年12月將啟動台北、嘉義巡演，秀琴歌劇團演員莊金梅（左）、張秀琴（右）6日在記者會中演出精彩片段。圖／中央社
曾獲傳藝金曲獎肯定的新編歌仔戲「鳳凰變」2025年12月將啟動台北、嘉義巡演，秀琴歌劇團演員莊金梅（左）、張秀琴（右）6日在記者會中演出精彩片段。圖／中央社

2023年首演，第35屆傳藝金曲獎最佳年度作品獎「鳳凰變」將重登舞台，透過科技與投影虛實交錯，創造生死之間的情感界面，讓觀眾更能體會角色的心痛與哀傷。

根據國立傳統藝術中心今天發布的新聞資料，「鳳凰變」以明鄭時期為背景，由劇作家王友輝透過女性視角重新詮釋歷史，以細膩筆觸刻畫家國命運與情感糾葛；影像由王奕盛操刀，藉由科技藝術為戲曲舞台開拓視覺層次。

「鳳凰變」以鄭氏王朝3代人物為主軸，從鄭成功、鄭經、鄭克𡒉3名男性的悲劇命運，對照董太夫人、昭娘與陳氏3代女性的情感世界，揭示「成王敗寇」之外更深的人性掙扎。劇情橫跨18年歷史，透過女性視角重新觀看台灣歷史中的英雄故事，展現家國之間「內在英雄」的堅韌精神。

編導王友輝分享，這次升級版本放在鄭家第二代女性昭娘被殺片段，首演時以意象手法呈現，這次則透過科技讓觀眾感受愛與決絕，「這是我們最想帶給觀眾的全新體驗。」

全劇由歌仔戲名家，包括張秀琴、莊金梅、米雪、張孟逸、古翊汎、張心怡、劉冠良等共同演出，陣容堅強。這次劇情也新增「鄭家四少」，分別由張閔鈞、吳承恩、蔡宇倫與許博淵4名當代小生擔綱，將原本戲的念白改為唱腔，更有發揮空間。

影像設計王奕盛表示，「鳳凰變」透過劇場科技映照人性深層的對照與轉化，「這齣戲在講王朝崩毀的過程，技術的加入不只是特效，而是讓觀眾能走進演員的內心世界，感受戲劇虛實之間的溫度與張力。」

歌仔戲「鳳凰變」將於12月13日及14日在台灣戲曲中心大表演廳，12月27日及28日在嘉義縣表演藝術中心演藝廳演出。

「114年藝文場館科藝創新計畫」英雄．超時空「鳳凰變」將在12月於台北、嘉義兩地展開全台巡演，宣傳記者會6日在台灣戲曲中心舉行，國立傳統藝術中心副主任王逸群（中）、演員莊金梅（右）、張秀琴（右2）、導演暨編劇王友輝（左2）、影像設計王奕盛（左）出席宣傳演出活動。圖／中央社
「114年藝文場館科藝創新計畫」英雄．超時空「鳳凰變」將在12月於台北、嘉義兩地展開全台巡演，宣傳記者會6日在台灣戲曲中心舉行，國立傳統藝術中心副主任王逸群（中）、演員莊金梅（右）、張秀琴（右2）、導演暨編劇王友輝（左2）、影像設計王奕盛（左）出席宣傳演出活動。圖／中央社
「114年藝文場館科藝創新計畫」英雄．超時空「鳳凰變」將在12月於台北、嘉義兩地展開全台巡演，宣傳記者會6日在台灣戲曲中心舉行，國立傳統藝術中心副主任王逸群（圖）上台體驗「鳳凰變」沉浸式VR展覽。圖／中央社
「114年藝文場館科藝創新計畫」英雄．超時空「鳳凰變」將在12月於台北、嘉義兩地展開全台巡演，宣傳記者會6日在台灣戲曲中心舉行，國立傳統藝術中心副主任王逸群（圖）上台體驗「鳳凰變」沉浸式VR展覽。圖／中央社

