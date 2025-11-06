浴室鏡子水垢怎麼清？最多人推2物品：目前試過最有效

浴室的鏡子通常因為潮濕充滿水氣，久了便會出現水漬，得要時常清潔才能保持明亮。有一名女網友發文求助，表示自己利用一些除垢的產品仍然無法將鏡子的水漬清除乾淨，讓她束手無策，只好上網請教鄉民們有沒有什麼好方法？貼文引來不少討論，內行人建議牙膏或檸檬酸最有用。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文表示，家中浴室的鏡子有嚴重水漬問題，她嘗試用了一些市售的除垢產品都沒有用，頂多在鏡子濕的時候看起來好像有效，但乾了後又恢復原狀，讓她不知道該怎麼辦，只好求助大家的幫忙，想問問有什麼好建議？

貼文引起不少討論，牙膏、檸檬酸是最多人推薦的物品，「我是用牙膏塗在抹布上，螺旋式的擦就好了」、「牙膏有研磨劑，好用」、「水垢只要要用檸檬酸，不要用科技海棉，鏡面、五金會被『磨』掉。一般海棉沾水、沾檸檬酸把鏡面弄濕，再用清水。如果有油漬，玻璃清潔劑即可」、「廚房紙巾吸滿檸檬酸+水，濕敷」、「檸檬酸+1，目前試過這個方法最有效」。

還有網友分享其他方法，「用噴罐裝醋噴鏡面，再用廚房紙巾貼一小時」、「老公的刮鬍泡很好用，擠一下抹在上面，再用抹布擦乾淨就可以了」、「其實可以鏡子乾的時候直接塗抹沐浴乳或清潔用品，等乳化開後再洗掉就好」、「可以買蘇打粉跟清潔劑攪勻沾布擦」、「鋼絲棉很好用啊，汽車玻璃有水斑我都用鋼絲棉處理」。