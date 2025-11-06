快訊

馬水龍逝世10週年 演奏家陳中申再現經典「梆笛協奏曲」

中央社／ 台北6日電
國立台灣交響樂團（NTSO）為紀念台灣作曲家馬水龍逝世10週年，將演出其經典名作「梆笛協奏曲」，特邀1981年首演者陳中申（圖）再度登台詮釋。國台交提供／中央社
國立台灣交響樂團（NTSO）為紀念台灣作曲家馬水龍逝世10週年，將演出其經典名作「梆笛協奏曲」，特邀1981年首演者陳中申（圖）再度登台詮釋。國台交提供／中央社

紀念台灣作曲家馬水龍逝世10週年，國立台灣交響樂團（NTSO）將推出他的名作「梆笛協奏曲」，邀請1981年首演者笛子演奏家陳中申再度登台，再現經典。

國台交團長歐陽慧剛表示，馬水龍是台灣現代音樂的開拓者之一，其創作讓民族的聲音走向國際舞台。「梆笛協奏曲」不僅是台灣音樂史上的重要里程碑，更象徵著台灣當代作曲如何從傳統出發、邁向世界，「能在馬老師逝世10週年之際邀請陳中申再度登台，都是對這位前輩作曲家的回望與致敬。」

根據國台交今天發布的新聞資料，這場「先鋒之聲：從20世紀出發」音樂會由巫竑毅擔任指揮，曲目包括作曲家普羅高菲夫第一號交響曲「古典」、巴爾托克「匈牙利素描」、法雅「三角帽」、柯普蘭「阿帕拉契之春」及馬水龍的「梆笛協奏曲」，展現20世紀音樂多元而奔放的創作能量。

馬水龍「梆笛協奏曲」創作於1981年，是台灣第一部以笛為主角的大型管弦協奏曲。作品巧妙融合中西樂思，透過聲部模仿、節奏對比與音響層次的推進，展現理性結構與感性詩意並存的藝術語言。值得一提的是，家喻戶曉的「中廣報時音樂」旋律，正是取材自這部協奏曲的主題。

NTSO特別企劃「先鋒之聲：從20世紀出發」音樂會將於11月15日演出，地點在台中國家歌劇院中劇院。

音樂會 交響曲 交響樂團

