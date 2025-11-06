快訊

母千萬信託獨漏他…三重男一怒刺死姊姊 妹妹、勸架妻全被砍

美國擬削減40機場10%航班運量 交通部：密切關注即時啟動飛安應變

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部次長林國顯。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
交通部次長林國顯。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

美國官員宣布將在全國40個大客流量機場削減10%的航班運力。對此，交通部次長林國顯6日表示，已密切關注美方相關狀況，並要求航空公司即時回報，以確保飛安。

根據外媒報導指出，美國交通部宣布將在全國40個大客流量機場削減10%的航班運量，以在史上最長的政府停擺中緩解空中交通管制員和民航系統所面臨的壓力。並且聯邦航空管理局周四將公布受影響的機場名單。

目前我國三家國籍航空也都有不少航班飛往美國，對此，林國顯表示，根據美國交通部長最新說明，若航管人員調度不足，部分航線或空域可能臨時關閉，因此國內航空公司已啟動備案，隨時掌握最新狀況。由於台灣往返美國航班飛行時間長達10多小時，航機抵達當地後必須依照美方航管指令進場落地，一旦部分地區航管人員無法運作，此部分涉及飛安問題，也已請民航局與航空公司都須即時研擬應變方案，確保飛安與航班秩序。

林國顯補充，目前民航局主要透過航空公司第一線掌握美方最新訊息。不過，美方航管人力狀況依各區域不同，將由美方依重點區域與航班密度評估是否採取關閉措施。

林國顯強調，事發後即已啟動監控機制，持續追蹤事態發展，並與航空公司保持密切聯繫。由於相關情況與飛航安全有關，後續也會持續滾動檢討應變作業，確保航班運作安全及旅客權益。

長榮航空（2618）表示，飛往美國航班目前皆未受影響，對於後續的航班狀況會持續密切專注動態。

中華航空（2610）表示，華航深耕北美市場，包括洛杉磯、安大略、舊金山、紐約、西雅圖、溫哥華及12月3日開航亞洲首家直飛鳳凰城，共七大航點，每周超過40班次往返美加地區。目前往返美國航班正常，將持續密切關注當地機場作業。

星宇航空（2646）表示，目前北美航點共有洛杉磯、西雅圖、舊金山、安大略，每周共計28班次往返；然由於受影響的機場及細節尚未公布，等待進一步消息，以做出應變。

美國 機場 航班 林國顯 交通部

延伸閱讀

觀光署下修今年來台旅客預估至850萬人 國旅貴問題盼以企業旅遊帶動

政院祭百億推4年計畫帶動國旅 估產值上看1226億

陸取消對美大豆10%加徵關稅後稅率仍高 恢復採購存疑慮

影／今中午恢復活豬運輸 行政院呼籲用實際行動支持國產豬肉

相關新聞

高麗菜變黑還能吃嗎？日本廚師揭「3大壞掉徵兆」：一定要丟

高麗菜是餐桌上常見的蔬菜之一，婆婆媽媽們都會直接買一整顆回家，沒吃完的就放冰箱冷藏保存，不過萬一高麗菜變黑了還能吃嗎？日本廚師透露，如果出現葉片腐爛、變黑、異味等3跡象，就代表高麗菜已經壞掉，一定要立刻丟掉，千萬不要再吃下肚。

颱風鳳凰上看強颱 11、12日對台影響最顯著

氣象署表示，颱風鳳凰持續朝菲律賓前進，最快9日可能達強颱並登陸菲律賓，預估10日北轉影響台灣，不排除發布海警，11、12...

飲食調查！逾4成上班族天天外食 「三大代謝NG行為」你中了幾項

台灣外食人口多，近7成有外食習慣，超過4成上班族更是天天外食。台灣營養基金會、長庚科技大學保健營養系公布「代謝認知與飲食...

換季焦慮Out！讓全家都能All Pass的洗髮神物，一瓶洗出全家人四季「好髮氣」

入秋的天氣最「雙標」──白天悶熱、晚上又涼颼颼，頭皮比你還情緒化。早上洗頭、下午塌成一片；出門香香，回家變油田？別慌！今年秋天，飛柔全線升級新配方幫你Reset髮況。三效合一、零矽靈配方，從爸爸的油頭

10月CPI年增率1.48% 豬肉漲幅20個月最大…主計總處：無關非洲豬瘟

主計總處今天發布10月消費者物價指數（CPI）年增率為1.48%，雖連續六個月低於2%，但較9月上升0.23個百分點，主...

三高肥胖威脅健康 學者籲掌握「好醣、好油、高纖、優蛋白」4原則

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】 「肥胖、高血糖、血壓等指標若健檢紅字，會對健康造成嚴重風險！」學者許青雲6日在衛教記者會指出，7成民眾認為肥胖、高血糖、血壓與血脂不會對健康造成威脅，且不清楚如何均衡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。