美國擬削減40機場10%航班運量 交通部：密切關注即時啟動飛安應變

美國官員宣布將在全國40個大客流量機場削減10%的航班運力。對此，交通部次長林國顯6日表示，已密切關注美方相關狀況，並要求航空公司即時回報，以確保飛安。

根據外媒報導指出，美國交通部宣布將在全國40個大客流量機場削減10%的航班運量，以在史上最長的政府停擺中緩解空中交通管制員和民航系統所面臨的壓力。並且聯邦航空管理局周四將公布受影響的機場名單。

目前我國三家國籍航空也都有不少航班飛往美國，對此，林國顯表示，根據美國交通部長最新說明，若航管人員調度不足，部分航線或空域可能臨時關閉，因此國內航空公司已啟動備案，隨時掌握最新狀況。由於台灣往返美國航班飛行時間長達10多小時，航機抵達當地後必須依照美方航管指令進場落地，一旦部分地區航管人員無法運作，此部分涉及飛安問題，也已請民航局與航空公司都須即時研擬應變方案，確保飛安與航班秩序。

林國顯補充，目前民航局主要透過航空公司第一線掌握美方最新訊息。不過，美方航管人力狀況依各區域不同，將由美方依重點區域與航班密度評估是否採取關閉措施。

林國顯強調，事發後即已啟動監控機制，持續追蹤事態發展，並與航空公司保持密切聯繫。由於相關情況與飛航安全有關，後續也會持續滾動檢討應變作業，確保航班運作安全及旅客權益。

長榮航空（2618）表示，飛往美國航班目前皆未受影響，對於後續的航班狀況會持續密切專注動態。

中華航空（2610）表示，華航深耕北美市場，包括洛杉磯、安大略、舊金山、紐約、西雅圖、溫哥華及12月3日開航亞洲首家直飛鳳凰城，共七大航點，每周超過40班次往返美加地區。目前往返美國航班正常，將持續密切關注當地機場作業。

星宇航空（2646）表示，目前北美航點共有洛杉磯、西雅圖、舊金山、安大略，每周共計28班次往返；然由於受影響的機場及細節尚未公布，等待進一步消息，以做出應變。