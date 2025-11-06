高麗菜變黑還能吃嗎？日本廚師揭「3大壞掉徵兆」：一定要丟

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
高麗菜示意圖。 圖／ingimage
高麗菜是餐桌上常見的蔬菜之一，婆婆媽媽們都會直接買一整顆回家，沒吃完的就放冰箱冷藏保存，不過萬一高麗菜變黑了還能吃嗎？日本廚師透露，如果出現葉片腐爛、變黑、異味等3跡象，就代表高麗菜已經壞掉，一定要立刻丟掉，千萬不要再吃下肚。

日本廚師Papuchan在《Yahoo JAPAN》專欄寫道，高麗菜壞掉通常會出現3種跡象，第一種是葉片腐爛，他說新鮮的高麗菜葉片結實飽滿，但若吸收水分變得軟爛，而且還滲出褐色的汁液，那就代表開始要腐爛了。Papuchan提醒，如果冰箱底部潮濕，或者裝高麗菜的塑膠袋內積聚了液體，那就是警訊。

第二種是變黑，Papuchan表示高麗菜變色可分為「安全食用的變色」及「因腐敗變質而導致的變色」兩種類型。他說在超市常可以看到販售四分之一或一半的高麗菜，隨著擺放的時間越久而變黑，這是因為切面與空氣接觸產生氧化，屬於正常的狀態，並非變質的跡象，這與切開的蘋果、茄子變褐色的原理相同。

但如果葉子大面積變黑，甚至菜心也變黑色，那就不是氧化，而這種情況通常摸起來黏黏、軟軟的，就代表是腐爛的跡象。

第三種則是酸味，Papuchan說新鮮的高麗菜幾乎沒有氣味，但如果開始腐敗了，就會散發出酸味或刺鼻的氣味，若有出現以上敘述的這3種狀況，最好毫不猶豫地直接將高麗菜丟掉，不可以再食用。

