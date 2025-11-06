颱風鳳凰上看強颱 11、12日對台影響最顯著

氣象署表示，颱風鳳凰持續朝菲律賓前進，最快9日可能達強颱並登陸菲律賓，預估10日北轉影響台灣，不排除發布海警，11、12日影響最顯著，北部、東部及南部有大雨或局部豪雨。

中央氣象署預報員黃恩鴻今天告訴中央社記者，颱風鳳凰最快明天有機會增強為中颱、9日達強颱，暴風半徑上看320公里，會是一個「又大又強」的颱風，預估以強颱之姿穿過菲律賓；10日北轉之後強度會減弱，可能以中颱下限或輕颱強度影響台灣。

黃恩鴻說明，以目前路徑預測，颱風鳳凰10日就會進入南海，接著北轉角度仍有分歧，可能從台灣東南側海面北上，或是從台灣南部登陸，又或是由台灣海峽北上，仍需觀察；氣象署不排除會在10日發布海上颱風警報。

黃恩鴻提到，目前觀察颱風鳳凰可能會與東北季風於10、11日在台灣北部海面產生共伴效應，不過隨著颱風路徑及強度變化，降雨區域可能還會調整，需持續觀察。

黃恩鴻指出，明天至9日白天各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

黃恩鴻表示，9日晚間至10日東北季風增強，水氣增加，北部、東半部地區有短暫陣雨，宜蘭及大台北地區有局部大雨或豪雨發生機率；其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

黃恩鴻指出，以目前路徑預測，颱風鳳凰11、12日最接近台灣，降雨最顯著，北部、東部及南部有大雨或局部豪雨；13日鳳凰就會減弱遠離，雨勢趨緩。

溫度部分，黃恩鴻提到，9日白天之前天氣相對穩定，高溫約攝氏30度；10日白天因東北季風增強，加上水氣增加，北部、東半部高溫降至24到26度，中南部約27、28度，各地低溫變化不大，約22到24度。

黃恩鴻提醒，8日起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪發生；10日長浪範圍再增加西南部沿海及澎湖。