台東馬偕中西醫聯手 助病人復能擺脫說話肢體障礙
台東馬偕醫院今年初成立中醫科，補足馬偕醫療重要一角，聯手西醫助中風病人後續復能；9個月來，已有多名病人在行動及語言上，得到良好改善成效。
台東馬偕醫院今天邀請病人回醫院分享治療心得，47歲胡男表示，3年前在高雄開聯結車，某日在停車場突昏迷不醒，在高雄度過危險時期後回台東，在積極治療後，原本因腦幹出血造成的右癱及口齒不清問題，配合中醫復健，目前右腳可站10分鐘、可說話有邏輯；他感謝所有幫助他的醫師，一定會積極配合醫師，努力與自己的障礙對抗。
54歲劉女表示，她因腦栓塞缺氧、不動，造成左側手腳偏癱、說話不清，經過中西醫聯手治療後，也有長足進步。
台東馬偕中醫科醫師莊義明表示，二次大戰戰後以來，65歲以上人口比率愈來愈多，因為老化、飲食習慣、生活壓力造成腦部退化及腦循環變差，引起失智、中風病人也愈來愈多，對於這類患者，使用中醫的針灸，搭配復健及高壓氧治療，是目前醫療趨勢且成效良好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言