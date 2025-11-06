台東馬偕中西醫聯手 助病人復能擺脫說話肢體障礙

台東馬偕醫院今年初成立中醫科，補足馬偕醫療重要一角，聯手西醫助中風病人後續復能；9個月來，已有多名病人在行動及語言上，得到良好改善成效。

台東馬偕醫院今天邀請病人回醫院分享治療心得，47歲胡男表示，3年前在高雄開聯結車，某日在停車場突昏迷不醒，在高雄度過危險時期後回台東，在積極治療後，原本因腦幹出血造成的右癱及口齒不清問題，配合中醫復健，目前右腳可站10分鐘、可說話有邏輯；他感謝所有幫助他的醫師，一定會積極配合醫師，努力與自己的障礙對抗。

54歲劉女表示，她因腦栓塞缺氧、不動，造成左側手腳偏癱、說話不清，經過中西醫聯手治療後，也有長足進步。

台東馬偕中醫科醫師莊義明表示，二次大戰戰後以來，65歲以上人口比率愈來愈多，因為老化、飲食習慣、生活壓力造成腦部退化及腦循環變差，引起失智、中風病人也愈來愈多，對於這類患者，使用中醫的針灸，搭配復健及高壓氧治療，是目前醫療趨勢且成效良好。