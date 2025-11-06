飲食調查！逾4成上班族天天外食 「三大代謝NG行為」你中了幾項
台灣外食人口多，近7成有外食習慣，超過4成上班族更是天天外食。台灣營養基金會、長庚科技大學保健營養系公布「代謝認知與飲食行為調查」，發現三大NG行為：自認吃得健康，實際外食卻隱藏高油鹽糖陷阱；忽略身體發出的代謝力警訊，僅認為是年紀增長或生活壓力所致；還有不清楚每日飲食指南之六大類食物。
「代謝認知與飲食行為調查」由佳格食品與台灣營養基金會、長庚科技大學保健營養系共同進行，針對1000名22至65歲上班族，男性467名、女性533名，分析日常飲食。除了發現三大常見代謝NG行為，結果亦顯示，當健檢報告出現代謝紅字時，超過三成會選擇調整飲食或生活習慣改善代謝狀態。
台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟表示，代謝問題已成為台灣全齡人口共同面臨的健康危機，增加罹患糖尿病、心臟病及中風的風險。依國健署調查統計，5成民眾有體重過重或肥胖，40至60歲民眾更有約89萬人屬於「代謝警訊」高風險族群，必須做好體重管理及腰圍控制，避免代謝症候群找上門。
陳宏麟指出，代謝是身體健康的根源，吃對食物、吃對方法，才能提升代謝力。民眾外食機會高，美食小吃多高油高糖高鹽，不僅隱含肥胖危機，還可能提高脂肪肝風險。除了飲食部分，代謝症候群的預防與治療，強調規律運動、良好生活習慣，不要等到三高數值超標才開始重視。
台灣營養基金會董事吳映蓉表示，現代人飲食普遍存在營養不均衡，從早餐開始就高油高糖，例如一早就吃麵包、白吐司、三明治，容易造成血糖快速上升。建議改為全麥或雜糧麵包，並搭配高纖、高蛋白的食物，增加膳食纖維的攝取量。
吳映蓉強調，外食族的自保之道，在於掌握好醣、好油、高纖、優質蛋白質的飲食原則。好醣指的是良好的全穀雜糧類食物，包含燕麥、糙米、玉米、地瓜，增加膳食纖維、營養素和植化素攝取。油脂建議選擇不飽和脂肪酸的植物性油品，可降低壞的膽固醇和三酸甘油酯。
至於高纖，吳映蓉指出，攝取足夠膳食纖維則能促進腸道蠕動和維持消化健康，可以多食用蔬菜類、水果類、菇類、藻類及全穀雜糧類等高纖食物。優質蛋白質的來源有毛豆、豆漿、豆腐等豆類，以及海鮮類、蛋類、肉類、乳製品等，有助於肌肉生長、組織修復以及促進新陳代謝。
