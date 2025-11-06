10月CPI年增率1.48% 豬肉漲幅20個月最大…主計總處：無關非洲豬瘟

主計總處今天發布10月消費者物價指數（CPI）年增率為1.48%，雖連續六個月低於2%，但較9月上升0.23個百分點，主因10月連假多，旅遊團費及住宿費上漲多，及外食、房租漲幅仍高有關，其中外食年增3.56%創20個月最高漲幅，房租漲幅為2.14%，顯示整體物價雖平穩，但外食房租漲勢仍未見下滑。

此外，豬肉價格年漲9.07%，是20個月以來最大漲幅，但主計總處表示，豬價上漲原因是之前天候及年初有疫病因素減少供給，近期冷凍及冷藏豬肉價格並無明顯波動，因此與本次非洲豬瘟沒有關係。

10月CPI較上年同月漲1.48％，其中肉類及外食費等食物類價格持續上漲，與房租等費用調升，以及臺鐵調漲票價，台電調漲電價及增訂底度費用，加上娛樂服務費因今年10月連假較多，旅遊團費及住宿費調漲，與個人照顧服務加贈禮金因中秋所在月份不同等暫時性因素影響，惟蔬果因上年基數較高(山陀兒颱風侵襲)，交通工具因新購汽機車貨物稅減徵而價跌，以及機票及油料費下跌，抵銷部分漲幅。

七大類項目以雜項類漲3.18％最大，主因國際黃金價格上漲，致金飾及珠寶等個人隨身用品上漲10.65％，另個人照顧服務費也因10月中秋節上漲2.41％所致。

食物類漲幅2.02%，其中肉類價格仍高，上漲5.43％，另外蛋類漲6.69%、穀類及其製品(如米、麵包)漲3.88%仍高，蔬果反因去年有山陀兒颱風影響價格，基數較高，本次價格分別下跌4.93％及1.33％，抵銷部分漲幅。

扣除蔬菜水果及能源類再剔除能源後之總指數(即核心CPI)，漲1.84％，為近九個月最高。