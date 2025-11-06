加拿大華語音樂節揭幕 台灣音樂人母語唱出身分認同

一年一度加拿大華語音樂節「玉石音樂嘉年華」（Jade Music Fest）今天在溫哥華開幕，一連4天40位國內外音樂人在多個展演廳秀出創作才華。來自台灣的音樂人邱淑蟬、好日HoNi和淺堤受邀登台演唱，並在英屬哥倫比亞大學（UBC）座談會上分享台灣豐富的多語音樂文化。

這場名為「台灣獨立音樂中的多語性」座談會，吸引了不同族裔民眾來聆聽台灣的心聲，眾人對多語文化和身分認同的探索充滿興趣。

去年榮獲金曲獎「最佳客語專輯獎」及金音獎「最佳民謠專輯獎」的客語歌手邱淑蟬對聽眾說：「客語就是家的語言，我喜歡用客語唱出自己的生活，展現自己的身分認同。」

擅長唱台語搖滾的淺堤，向現場聽眾解釋台語是一種既溫柔又直接的語言。主唱依玲笑說：「說台語時就覺得特別自在、放縱一下都無所謂，特別是在買東西殺價時，說台語特別管用。」

客語樂團好日HoNi在這次音樂節上將演唱多首新創曲目，主唱憶慈特別介紹一首和三峽國小學生共同演唱的「像山共樣」，希望無論是孩子或是大人，都能像山一樣，擁有堅韌不拔的意志。

對於交流熱絡的座談會，她說：「沒想到這麼多人對我們的音樂感興趣，也很開心知道世界上有那麼多人都在追尋母語的道路上邁進。」

UBC台裔教授山人幸琪經歷過被禁說母語的年代，對台灣年輕人驕傲地用母語唱出自己的故事，覺得特別感動。「我在台南念小學時，當時在學校說台語是會被處罰的，所以大家都不太敢說台語，我是出國後才逐漸撿回自己的台語能力。」

在UBC研究台灣電影的Cameron White（中文名：白國榮）很興奮在溫哥華和淺堤相遇。他說：「夏天時我在台灣觀賞了淺堤和阮劇團跨界演出，沒想到此時能在溫哥華當面與他們交流音樂，未來幾天也能在音樂節上聽到來自台灣的好聲音，真的太棒了。」

這場座談會的主辦方UBC香港研究計劃召集人胡婉慧（Helena Wu）讚揚台灣音樂文化的多樣化和包容性，和加拿大很有共鳴，「很開心透過Jade Music Fest搭建這個平台，大家用音樂探索身分認同，打破了國界距離」。