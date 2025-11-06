神經痛求助竟送精神科住院 專家分析住院爭議解密在這點

南部一名女子因神經痛向警方求助，卻被送至精神科醫院住院8天，引發爭議。精神科醫師沈政男指出，精神科住院最關鍵的是家屬聯絡與保護人設立，化學或物理約束均依法規範，否則會因病患自認無病及外界對治療程序的不理解引發爭議。

事件起因於該名中年女子因「神經痛」前往警察局求助，警方依疑似精神異常行為將她送往精神科醫院住院8天。女子事後控訴，住院期間遭打針、昏沉、約束及毆打，友人會客被拒，家屬亦未接獲通知。

院方澄清，女子自願住院，所有醫療措施均簽署同意書，友人與家屬亦有聯絡或探視，否認任何施暴行為。院方強調，精神科住院需依病人意願，如拒絕住院才啟動強制住院流程，並受嚴格法律規範。

沈政男指出，若病人精神躁動或行為失控，可能需使用藥物進行「化學約束」，或在必要時採取物理約束固定，均須告知病人並記錄醫師簽章，以防止傷害。物理約束耗費人力，過程可能出現輕微碰撞，但非院方故意施暴。

精神科住院與一般科別最大差異在於家屬參與。病人入院後院方會盡力聯絡家屬，找不到家屬時依法設立保護人，確保病人安全及後續照護。住院療程多針對酒精或藥物引發的短期精神症狀，並非慢性精神病治療，病人入院前已簽同意書，醫院會依療程完成治療。

沈政男提醒，精神病患者多認為自己「沒病」，不願住院，因此醫師需耐心勸說。若女子欲提告，須證明醫院有違法或施暴行為，傷痕時間與來源亦需佐證。他也強調，社會對精神科住院及治療程序的誤解，常使新聞報導放大恐慌，專業解釋與透明資訊對減少爭議至關重要。