聯合線上／ 黎允之

入秋的天氣最「雙標」──白天悶熱、晚上又涼颼颼，頭皮比你還情緒化。早上洗頭、下午塌成一片；出門香香，回家變油田？別慌！今年秋天，飛柔全線升級新配方幫你Reset髮況。三效合一、零矽靈配方，從爸爸的油頭、媽媽的長髮，到小孩的細軟髮，一瓶搞定全家的頭髮需求，真的聰明又划算！

飛柔全線升級新配方三效合一，解決換季頭皮和頭髮各式困擾。 圖／李清宇 攝影
天氣忽冷忽熱，台灣氣候環境潮濕，讓不少人換季焦慮發作中！許多媽媽在社群狂抱怨：「孩子運動完，頭髮味道超重」、「老公愛用強力去屑洗髮精，卻越洗越掉屑！」還有網友無奈分享：「早上還蓬鬆，下午就塌到懷疑人生，真的好崩潰！」現在，這些換季焦慮，就靠飛柔升級新配方一次解決。

左：頭皮油又有頭皮屑右：飛柔升級新配方，清爽去屑。 圖／李清宇 攝影
左：頭髮扁塌又乾枯。右：飛柔升級新配方，蓬鬆輕盈一整天。 圖／李清宇 攝影
左：頭髮毛躁又打結。右：飛柔升級新配方，一順到底，不需潤髮也不卡。 圖／李清宇 攝影
「三重功效」新配方，從爸媽到小孩，一瓶搞定！
飛柔全新升級登場，具備清爽去屑、自然蓬鬆、輕盈柔順「三重功效」，輕鬆洗淨油脂與屑屑困擾，而且髮根輕盈，一梳到底超柔順！更重要的是，零矽靈無負擔，配方溫和不刺激，全家人都能安心使用。新配方「一順到底」，不需潤髮也不卡，讓你換季不必再為頭皮和頭髮煩惱，一瓶就能升級全家人的「髮能量」。

飛柔升級新配方，具備清爽去屑、自然蓬鬆不扁塌、輕盈柔順髮絲「三重功效」。 圖／李清宇 攝影
一瓶多效，全家洗出好心情！
無論是有頭皮屑困擾的媽媽、重視髮質柔順的姐姐，或是超油頭爸爸、容易流汗的小朋友，飛柔都能一瓶搞定，讓浴室裡不再堆滿瓶瓶罐罐，環保減瓶，便利不占空間，而且CP值超高。

全新升級的飛柔一上市，不僅在網路社群中掀起一波「回購潮」，也獲得使用者高度好評，紛紛表示：「洗完真的蓬鬆不油，戴安全帽上班也沒問題」、「以前洗頭像解任務，早上洗、晚上又癢，現在用飛柔，整天都在『一順到底』模式」、「老公說早上不用再抓癢！」這一瓶，真的讓全家都洗出好心情！

零矽靈無負擔，配方溫和不刺激，全家都能安心使用。 圖／李清宇 攝影
使用新升級飛柔洗髮精，就像替日常開了清爽濾鏡。不分性別、不分年齡，一瓶全家歡洗，從此頭皮不內耗、髮感自由行！

一瓶全家歡洗，讓一家大小都洗出好心情。 圖／李清宇 攝影
換季焦慮Out！讓全家都能All Pass的洗髮神物,一瓶洗出全家人四季「好髮氣」

