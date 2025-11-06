三高肥胖威脅健康 學者籲掌握「好醣、好油、高纖、優蛋白」4原則

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「肥胖、高血糖、血壓等指標若健檢紅字，會對健康造成嚴重風險！」學者許青雲6日在衛教記者會指出，7成民眾認為肥胖、高血糖、血壓與血脂不會對健康造成威脅，且不清楚如何均衡飲食。營養基金會董事吳映蓉指出，飲食要把握好醣、好油、高纖與優質蛋白質4大原則，均衡飲食才能促進代謝與健康。

精緻澱粉惡化體脂

佳格健康營養研究所6日發布「代謝認知與飲食行為調查」。長庚科大保健營養系教授許青雲指出，調查顯示民眾主要有3大代謝NG行為；自認為吃得健康，但實際外食卻多為高鹽、高油與高糖食物，3成民眾早餐仍以麵包、土司等精緻澱粉為主，這些食物若搭配高醣果醬或奶油，長期攝取恐導致體脂增加。

另外，民眾容易忽略身體發出的代謝力警訊：自認為健康的民眾有3成出現腰腹部肥胖現象，22到29歲高達4成，30到39歲更高達45%，且7成認為肥胖、高血糖、血壓與血脂不會對健康造成威脅；也不清楚每日飲食指南的六大類食物：有7成民眾不瞭解國健署6大食物類，6成認為玉米與南瓜是蔬菜（其實兩者是全穀雜糧類）。

好油選不飽和脂肪酸

「民眾飲食要把握好醣、好油、高纖與優質蛋白質4大原則！」台灣營養基金會董事吳映蓉舉例，好醣包括燕麥、糙米、玉米、地瓜，能幫助增加膳食纖維與營養素；好油則建議選擇不飽和脂肪酸的植物性油品，例如橄欖油、芥花油、高油酸葵花油，可降低低密度脂蛋白膽固醇與三酸甘油脂。

吳映蓉表示，若飲食要高纖，可以多食用蔬菜類、水果類、菇類、藻類及全穀雜糧類等等食物；優質蛋白質來源有豆類（毛豆、豆漿與豆腐）、魚與海鮮類、蛋類、肉類（雞胸肉與豬肉）、乳製品（牛乳、優酪乳與起司），有助於肌肉生長、組織修復與促進新陳代謝。

提供自煮促代謝食譜

台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟舉例說，美國就有糖尿病的治療計畫，若體重過重、糖化血色素異常，在YMCA會有經過合格訓練者輔導民眾減重，包括如何運動與飲食，且美國若減重達標，會有台幣約2.8萬的回饋金，我國可參考相關案例，進行在地化的減重計畫。

