快訊

2026戰蔣萬安？被綠營點名為台北市長大黑馬 梁文傑首度回應了

郭台銘「一生最重要的人」…郭初永真當年標會10萬 助兒創業造鴻海帝國

聽新聞
0:00 / 0:00

三高肥胖威脅健康 學者籲掌握「好醣、好油、高纖、優蛋白」4原則

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
佳格集團與醫學會、學者6日公布「代謝認知與飲食行為調查」報告，並提醒4大飲食原則。（Photo by呂翔禾／台灣醒報）
佳格集團與醫學會、學者6日公布「代謝認知與飲食行為調查」報告，並提醒4大飲食原則。（Photo by呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

肥胖、高血糖、血壓等指標若健檢紅字，會對健康造成嚴重風險！」學者許青雲6日在衛教記者會指出，7成民眾認為肥胖、高血糖、血壓與血脂不會對健康造成威脅，且不清楚如何均衡飲食。營養基金會董事吳映蓉指出，飲食要把握好醣、好油、高纖與優質蛋白質4大原則，均衡飲食才能促進代謝與健康。

精緻澱粉惡化體脂

佳格健康營養研究所6日發布「代謝認知與飲食行為調查」。長庚科大保健營養系教授許青雲指出，調查顯示民眾主要有3大代謝NG行為；自認為吃得健康，但實際外食卻多為高鹽、高油與高糖食物，3成民眾早餐仍以麵包、土司等精緻澱粉為主，這些食物若搭配高醣果醬或奶油，長期攝取恐導致體脂增加。

另外，民眾容易忽略身體發出的代謝力警訊：自認為健康的民眾有3成出現腰腹部肥胖現象，22到29歲高達4成，30到39歲更高達45%，且7成認為肥胖、高血糖、血壓與血脂不會對健康造成威脅；也不清楚每日飲食指南的六大類食物：有7成民眾不瞭解國健署6大食物類，6成認為玉米與南瓜是蔬菜（其實兩者是全穀雜糧類）。

好油選不飽和脂肪酸

「民眾飲食要把握好醣、好油、高纖與優質蛋白質4大原則！」台灣營養基金會董事吳映蓉舉例，好醣包括燕麥、糙米、玉米、地瓜，能幫助增加膳食纖維與營養素；好油則建議選擇不飽和脂肪酸的植物性油品，例如橄欖油、芥花油、高油酸葵花油，可降低低密度脂蛋白膽固醇與三酸甘油脂。

吳映蓉表示，若飲食要高纖，可以多食用蔬菜類、水果類、菇類、藻類及全穀雜糧類等等食物；優質蛋白質來源有豆類（毛豆、豆漿與豆腐）、魚與海鮮類、蛋類、肉類（雞胸肉與豬肉）、乳製品（牛乳、優酪乳與起司），有助於肌肉生長、組織修復與促進新陳代謝。

提供自煮促代謝食譜

台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟舉例說，美國就有糖尿病的治療計畫，若體重過重、糖化血色素異常，在YMCA會有經過合格訓練者輔導民眾減重，包括如何運動與飲食，且美國若減重達標，會有台幣約2.8萬的回饋金，我國可參考相關案例，進行在地化的減重計畫。

【更多精采內容，詳見

肥胖 蛋白質 減重 糖尿病

延伸閱讀

減重藥熱銷 醫療產業夯

「三高」恐加速腎臟損害！醫揭早期5警訊 留意可延緩惡化

8成糖尿病患過重 別等罹病才控糖 台大醫：應從前端杜絕高血糖發生

內科醫周君怡：減重管理 也是一種永續

相關新聞

TWICE首度來台開唱 高鐵22、23日晚間加開北上列車

韓國女團TWICE今年11月22日、23日將在高雄國家體育場（世運主場館）演出，出道後首度來台開唱。台灣高鐵今天公告，2...

飲食調查！逾4成上班族天天外食 「三大代謝NG行為」你中了幾項

台灣外食人口多，近7成有外食習慣，超過4成上班族更是天天外食。台灣營養基金會、長庚科技大學保健營養系公布「代謝認知與飲食...

換季焦慮Out！讓全家都能All Pass的洗髮神物，一瓶洗出全家人四季「好髮氣」

入秋的天氣最「雙標」──白天悶熱、晚上又涼颼颼，頭皮比你還情緒化。早上洗頭、下午塌成一片；出門香香，回家變油田？別慌！今年秋天，飛柔全線升級新配方幫你Reset髮況。三效合一、零矽靈配方，從爸爸的油頭

10月CPI年增率1.48% 豬肉漲幅20個月最大…主計總處：無關非洲豬瘟

主計總處今天發布10月消費者物價指數（CPI）年增率為1.48%，雖連續六個月低於2%，但較9月上升0.23個百分點，主...

三高肥胖威脅健康 學者籲掌握「好醣、好油、高纖、優蛋白」4原則

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】 「肥胖、高血糖、血壓等指標若健檢紅字，會對健康造成嚴重風險！」學者許青雲6日在衛教記者會指出，7成民眾認為肥胖、高血糖、血壓與血脂不會對健康造成威脅，且不清楚如何均衡

神經痛求助竟送精神科住院 專家分析住院爭議解密在這點

南部一名女子因神經痛向警方求助，卻被送至精神科醫院住院8天，引發爭議。精神科醫師沈政男指出，精神科住院最關鍵的是家屬聯絡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。