永豐基金會舉辦「永豐小店學」年度活動，專業師資讓小店永續力再升級！

聯合報／ 文／楊偉成
「永豐小店學」年度活動—台灣奧美集團創意長龔大中將擔任11月首場大師課程的講師，暢談從廣告到生活的設計；Pinkoi共同創辦人暨執行長顏君庭將以自身與眾多品牌觀察合作的經驗，在11月大師課程分享設計之於經營的重要性（右）。圖／講師提供
今天的小企業，可能是明天改變世界的起點。數位時代工具普及，社群讓好故事傳遍世界，人們更願意支持有意義的品牌，為社會企業小店經營帶來盎然生機。連年推動「小店永豐計畫」的永豐基金會，在實際走訪近百家小店的過程中，接收到小店們對於實務問題的解惑需求，包括商品的包裝設計與行銷，如何融入社區、人力、帳務等問題，發現小店的存續除了資金之外，需要更多元面向的賦能，進而催生「永豐小店學」每月一場、連續12個月舉辦的年度活動。將大多數店家會遇到的問題，設計為系統性的課程，強化小店「看見」、「翻轉」、「串連」的思考力、行動力以及影響力。

永豐基金會發現小店的存續除了資金之外，需要更多元面向的賦能，進而催生「永豐小店學」年度活動。圖／永豐基金會提供
11月18日下午3點，於華山1914文創產業園區中3館2樓拱廳率先登場的大師課程將以「設計，從品牌到生活的創意力量」為題，邀請台灣奧美集團創意長龔大中及Pinkoi共同創辦人暨執行長顏君庭，討論「設計」如何立基於理性的邏輯與同理心，創造出能引發共鳴的品牌體驗，而這些創意思考又以哪些方式同時影響我們的日常。

12月23日早上10點，將移師茁壯發展的南投埔里指標小店Feeling18巧克力工房交流參訪，由創辦人茆師傅領隊，與參加者分享他如何以烘焙專業與用心待客帶動社區發展，成為中台灣知名觀光據點。邀請各地小店主人感受這份持續20年的專業與心意，體驗從小店到商圈，如何活絡社區與地方觀光。活動名額有限，有興趣的民眾請盡速報名，別錯過永豐基金會提供之專業且充滿溫度的升級機會。

Feeling18巧克力工房創辦人茆師傅，將在12月的南投埔里交流參訪分享他如何以烘焙專業與用心待客帶動社區發展，成為中台灣知名觀光據點。圖／永豐基金會提供
「永豐小店學」年度活動

▍11月大師課程──設計，從品牌到生活的創意力量

講者：台灣奧美集團創意長 龔大中 X Pinkoi共同創辦人暨執行長 顏君庭

時間：2025/11/18（二）15:00-17:00

地點：華山1914文創產業園區 中3館2樓拱廳（台北市中正區八德路一段1號）

費用：新台幣100元　立即報名

▍12月交流參訪──小店、商圈及社區，前進埔里Feeling18巧克力工房

帶路人：Feeling18巧克力工房創辦人／永豐基金會董事 茆師傅

時間：2025/12/23（二）10:00-16:00

地點：Feeling18巧克力工房（南投縣埔里鎮慈恩街20號）

費用：新台幣300元　立即報名

主辦單位：永豐金控、永豐基金會

協辦單位：永豐銀行、永豐金證券

執行單位：500輯

報名網址：https://linktr.ee/sinopacfoundation

