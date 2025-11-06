永豐基金會舉辦「永豐小店學」年度活動，專業師資讓小店永續力再升級！
今天的小企業，可能是明天改變世界的起點。數位時代工具普及，社群讓好故事傳遍世界，人們更願意支持有意義的品牌，為社會企業小店經營帶來盎然生機。連年推動「小店永豐計畫」的永豐基金會，在實際走訪近百家小店的過程中，接收到小店們對於實務問題的解惑需求，包括商品的包裝設計與行銷，如何融入社區、人力、帳務等問題，發現小店的存續除了資金之外，需要更多元面向的賦能，進而催生「永豐小店學」每月一場、連續12個月舉辦的年度活動。將大多數店家會遇到的問題，設計為系統性的課程，強化小店「看見」、「翻轉」、「串連」的思考力、行動力以及影響力。
11月18日下午3點，於華山1914文創產業園區中3館2樓拱廳率先登場的大師課程將以「設計，從品牌到生活的創意力量」為題，邀請台灣奧美集團創意長龔大中及Pinkoi共同創辦人暨執行長顏君庭，討論「設計」如何立基於理性的邏輯與同理心，創造出能引發共鳴的品牌體驗，而這些創意思考又以哪些方式同時影響我們的日常。
12月23日早上10點，將移師茁壯發展的南投埔里指標小店Feeling18巧克力工房交流參訪，由創辦人茆師傅領隊，與參加者分享他如何以烘焙專業與用心待客帶動社區發展，成為中台灣知名觀光據點。邀請各地小店主人感受這份持續20年的專業與心意，體驗從小店到商圈，如何活絡社區與地方觀光。活動名額有限，有興趣的民眾請盡速報名，別錯過永豐基金會提供之專業且充滿溫度的升級機會。
「永豐小店學」年度活動
▍11月大師課程──設計，從品牌到生活的創意力量
講者：台灣奧美集團創意長 龔大中 X Pinkoi共同創辦人暨執行長 顏君庭
時間：2025/11/18（二）15:00-17:00
地點：華山1914文創產業園區 中3館2樓拱廳（台北市中正區八德路一段1號）
費用：新台幣100元 立即報名
▍12月交流參訪──小店、商圈及社區，前進埔里Feeling18巧克力工房
帶路人：Feeling18巧克力工房創辦人／永豐基金會董事 茆師傅
時間：2025/12/23（二）10:00-16:00
地點：Feeling18巧克力工房（南投縣埔里鎮慈恩街20號）
費用：新台幣300元 立即報名
主辦單位：永豐金控、永豐基金會
協辦單位：永豐銀行、永豐金證券
執行單位：500輯
報名網址：https://linktr.ee/sinopacfoundation
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言