快訊

爭家產爆殺機？三重男砍姊妹 1人左胸中刀慘死2人傷

補充保費改革惹怒股民！請教一票專家獨漏金管會 衛福部長鬆口保留小確幸

AI輔助細菌抗藥性預測 台大醫研究登國際獲首獎

中央社／ 台北6日電

敗血症臨床常見且致命，檢驗結果出爐前，醫師往往只能「猜」抗生素，有3成機率猜錯，且可能產生抗藥菌。台大醫院團隊建立抗藥性預測模型，利用AI輔助，錯誤率可望低於10%。

全球感染疾病年度盛會IDWeek，每年匯聚逾萬名來自世界各地的感染科醫師、兒童感染專家、流行病學家及愛滋病研究學者。

台大醫院今天透過新聞稿表示，衛生福利部資訊處長、台大醫院急診醫學部教授李建璋帶領研究團隊，以AI人工智慧應用於細菌抗藥性即時預測的創新研究，從超過3000篇投稿中脫穎而出，獲美國感染症學會（IDSA）Abstract Award首獎，並為CommitteeChoice Abstract Award四篇最佳論文之首，成為今年會議中最受矚目的研究成果之一。

在臨床上，敗血症是常見且危及生命的急重症。李建璋告訴中央社記者，傳統細菌藥敏試驗需72至96小時才能獲得結果，結果出爐前，醫師往往只能用「猜」的來選擇或使用廣效抗生素。

然而，李建璋表示，不夠精準治療外，還可能導致產生具有抗藥性的細菌，研究團隊回溯分析發現，約有3成病患初始治療未涵蓋實際致病菌，延誤黃金治療時機，甚至增加死亡風險。

李建璋指出，台灣各大醫院已普遍使用質譜儀進行細菌鑑定，數分鐘內就可以完成菌種辨識，但在抗藥與敏感菌株方面，因差異過小而無法分辨，研究團隊收集台大雲林分院超過40萬筆的臨床細菌質譜數據，運用深度神經網路結合大型語言模型（LLM）進行模式辨識，成功建立抗藥性預測模型。

李建璋說，在AI的幫助下，只要不到30秒就可以預測細菌對於特定抗生素有無抗藥性，適用範圍涵蓋80%的細菌與所有抗生素，所需時間比傳統方法縮短48至72小時，可有效避免廣效抗生素投藥下帶來的抗藥性疑慮，直接幫助醫師精準投藥，且用藥的錯誤率預估可降低至10%以下。

台大醫院表示，這次獲IDWeek 2025 IDSA AbstractAward首獎，不僅肯定台大醫院在臨床與研究的卓越表現，更象徵台灣智慧醫療走向國際的關鍵里程碑。

台大醫院 細菌 抗生素

延伸閱讀

衛福部培育跨臨床與科技4大領域人才 開設智慧醫療學校 聚焦主治醫師

柯志恩為葉克膜女童奔走 沿途獲禮讓順利轉診台大醫院

免住院也能打抗生素 豐原醫院推OPAT計畫患者不需請假

雲林藝文奧斯卡頒獎 99位得獎大師、作家光耀全場

相關新聞

永豐基金會舉辦「永豐小店學」年度活動，專業師資讓小店永續力再升級！

今天的小企業，可能是明天改變世界的起點。數位時代工具普及，社群讓好故事傳遍世界，人們更願意支持有意義的品牌，為社會企業小...

恐致命！敗血症患者3成用錯抗生素 台大研究藉AI分析、失誤比率降至1成

細菌感染引發敗血症，臨床上經常危及生命，需靠細菌培養，幫助醫師選擇合適的抗生素，但傳統細菌藥敏試驗耗時長，結果確定前，醫...

TWICE首度來台開唱 高鐵22、23日晚間加開北上列車

韓國女團TWICE今年11月22日、23日將在高雄國家體育場（世運主場館）演出，出道後首度來台開唱。台灣高鐵今天公告，2...

明天立冬！補氣未必要吃麻油雞、薑母鴨 中醫推「白蘿蔔」調和脾胃

明天（11月7日）是廿四節氣中的立冬，代表冬季正式開始。古人認為，立冬寒氣重、身體容易不適，因此要補充營養恢復元氣。中醫...

氣象署估7日凌晨發生太空磁暴 持續約33小時

氣象署太空辦公室今天發布磁暴警示，預計於7日凌晨5時發生、持續時間達33小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級

「攜．守」太魯閣 15日坐看峽谷聽音樂遊市集

太魯閣國家公園去年受地震重創，上月又出現燕子口堰塞湖，幸好危機已解除。災後的太魯閣還在漫長重建，管理處將於15日舉辦「太...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。