快訊

整理包／普發一萬「幫小孩登記失敗」？登記入帳常見QA及失敗原因破解

爭家產爆殺機？三重男砍姊妹 1人左胸中刀慘死2人傷

補充保費改革惹怒股民！請教一票專家獨漏金管會 衛福部長鬆口保留小確幸

氣象署估7日凌晨發生太空磁暴 持續約33小時

中央社／ 台北6日電
氣象署太空辦公室6日發布磁暴警示，預計於7日凌晨5時發生、持續時間達33小時。（圖取自中央氣象署太空天氣作業辦公室網頁）
氣象署太空辦公室6日發布磁暴警示，預計於7日凌晨5時發生、持續時間達33小時。（圖取自中央氣象署太空天氣作業辦公室網頁

氣象署太空辦公室今天發布磁暴警示，預計於7日凌晨5時發生、持續時間達33小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級。

中央氣象署太空天氣作業辦公室今天發布地球磁場擾動警示訊息，受到太陽表面活躍區於5日發生顯著的日冕物質拋射事件（CME），造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級。

氣象署進一步說明，預期發生日期於7日凌晨5時起通過近地太空環境，預計持續時間約33小時。

氣象署指出，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區；部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。

另外，人造衛星上的部分裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

衛星導航 氣象署 太空

延伸閱讀

陳亭妃推「太空探索萌樂園」 周末新營、中西區免費親子玩

好讀周報／太空怎生活？牙膏直接吞、衣服穿一周 還能參加總統大選

Google要蓋太空資料中心 以太陽能解決用電需求

紐西蘭計劃發展國家太空任務 擬發射自有衛星

相關新聞

永豐基金會舉辦「永豐小店學」年度活動，專業師資讓小店永續力再升級！

今天的小企業，可能是明天改變世界的起點。數位時代工具普及，社群讓好故事傳遍世界，人們更願意支持有意義的品牌，為社會企業小...

恐致命！敗血症患者3成用錯抗生素 台大研究藉AI分析、失誤比率降至1成

細菌感染引發敗血症，臨床上經常危及生命，需靠細菌培養，幫助醫師選擇合適的抗生素，但傳統細菌藥敏試驗耗時長，結果確定前，醫...

TWICE首度來台開唱 高鐵22、23日晚間加開北上列車

韓國女團TWICE今年11月22日、23日將在高雄國家體育場（世運主場館）演出，出道後首度來台開唱。台灣高鐵今天公告，2...

明天立冬！補氣未必要吃麻油雞、薑母鴨 中醫推「白蘿蔔」調和脾胃

明天（11月7日）是廿四節氣中的立冬，代表冬季正式開始。古人認為，立冬寒氣重、身體容易不適，因此要補充營養恢復元氣。中醫...

氣象署估7日凌晨發生太空磁暴 持續約33小時

氣象署太空辦公室今天發布磁暴警示，預計於7日凌晨5時發生、持續時間達33小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級

「攜．守」太魯閣 15日坐看峽谷聽音樂遊市集

太魯閣國家公園去年受地震重創，上月又出現燕子口堰塞湖，幸好危機已解除。災後的太魯閣還在漫長重建，管理處將於15日舉辦「太...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。