氣象署估7日凌晨發生太空磁暴 持續約33小時

氣象署太空辦公室今天發布磁暴警示，預計於7日凌晨5時發生、持續時間達33小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級。

中央氣象署太空天氣作業辦公室今天發布地球磁場擾動警示訊息，受到太陽表面活躍區於5日發生顯著的日冕物質拋射事件（CME），造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級。

氣象署進一步說明，預期發生日期於7日凌晨5時起通過近地太空環境，預計持續時間約33小時。

氣象署指出，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區；部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。

另外，人造衛星上的部分裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。