「攜．守」太魯閣 15日坐看峽谷聽音樂遊市集
太魯閣國家公園去年受地震重創，上月又出現燕子口堰塞湖，幸好危機已解除。災後的太魯閣還在漫長重建，管理處將於15日舉辦「太魯閣峽谷藝術音樂季」主場音樂會，也有一整天的文化市集，邀民眾一同守護太魯閣。
太魯閣國家公園管理處每年舉辦峽谷音樂節，「坐看峽谷聽音樂」的美好情懷，是秋季限定的招牌活動。太管處長劉守禮說，今年略有不同，單日音樂節拉長為一系列的藝術音樂季，從8月起到10月，每個月有兩場小型演出，這個月15日則是規模最大的主場音樂會。
劉守禮表示，原本上月25、26日的文化展演，因為燕子口堰塞湖而延期，在危機解除後，延到這個月8、9日舉辦。15日是最大一場主場音樂會，以「攜．守太魯閣」為主題，「攜」是邀請、連結，「守」是承諾、守護，與在地居民攜手守護災後的太魯閣與家園，可在聆賞完音樂會後，到周邊的富世、新城、三棧和崇德等社區來一場山海小旅行。
太管處表示，15日當天上午有聲子樂集、兒路創作藝術工寮、太魯閣族歌手一好．屴夯表演，下午則是樂興之時管絃樂團、一點草木排笛及瑪大藝術恆舞集，還有今年第二屆太魯閣好聲音徵選第一名的得主蔡佳欣與樂興之時管絃樂團合作演出，因是戶外音樂會，必須席地而坐，建議穿著輕便舒適衣物，可自備地墊、防雨、防曬用品。
太管處也與秀林鄉公所合辦文化市集，邀請在地文創工坊與小農展售工藝與農特產品，現場設有「族服體驗」、「打卡集點送好禮」及「DIY手作」等互動。為方便民眾參加，15日當天上午8時30分到晚間6時，提供免費接駁車，往返新城火車站和太魯閣。
