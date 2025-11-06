【即時短評】盧媽鎖螺絲止血 豬瘟解封後第一刀

非洲豬瘟疫情在台中爆發後，中央痛批地方防疫失靈，要求全面檢討，歷經近三周的防疫攻防與輿論壓力，市長盧秀燕終於在今天出手，宣布撤換三位防疫主責官員農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良。這波人事震撼，被視為盧秀燕正式展開「鎖螺絲」行動，象徵她在疫情告一段落後，開始系統性整頓與究責。

根據市府聲明，三位官員在非洲豬瘟防疫任務中「未恪守中央防疫指引」「督導不周」，造成防疫鏈條斷裂，對中央應變中心指令「傳達不確實」，導致防疫出現重大疏漏。除被免職的三名主管外，其餘涉有疏失人員亦已移送政風及人事單位調查，強調「毋枉毋縱、不寬貸」，以重建行政紀律。

事實上，盧秀燕對於人事處理已早有定見。據了解，她在疫情中期即已著手評估局處首長更替名單，並找妥接任人選，但考量疫情優先，為避免外界誤解為「甩鍋」，才選擇等到中央宣布解封後再行動。如今防疫邊境鬆動，盧秀燕啟動內部檢討，也代表市府進入重整階段。

這起疫情起於台中梧棲一處養豬場，該場廚餘蒸煮紀錄造假、設備早在四月損壞，環保局稽查浮報、動保處通報延誤、農業局督導不實，層層失守最終釀成破口。中央疫調結果公布後，證實市府初期聲稱「蒸煮合格」的說法不符事實，引爆社會輿論與中央震怒。這場風暴不僅暴露基層執行漏洞，也突顯市府內部指令傳遞與監督的系統性問題。

「盧媽鎖螺絲」成為市府內部形容這波整頓的關鍵字。市府官員透露，盧秀燕已要求全面檢視防疫通報鏈、跨局處協作與資料回報流程，並強化指揮權責劃分，避免未來再出現「資訊誤傳」與「責任落空」的狀況。她並強調，「防疫優先不是免責理由，行政怠惰絕不容許。」

這次人事震撼是盧秀燕上任以來罕見的強勢整頓，也被視為她試圖穩定民心重要一步。台中市議會內部評價分歧，有民進黨議員認為「亡羊補牢」也有認為是「必要止血」，更有聲音質疑市府是否僅止於人事問責？市府團隊還有一年多的任期，必須再該檢討再精進。時間。

經歷這場防疫風暴，台中市政府正面臨執政以來最大信任考驗。盧秀燕以撤換高層展現負責態度，但能否藉此重建公信、補強治理體系，仍有待時間驗證。她的「鎖螺絲」動作，既是止血，也是宣告台中防疫與行政紀律，將重新上緊發條。