非洲豬瘟專案報告 議員爆王姓獸醫佐陳情「扭曲事實」提3點聲明

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員周永鴻今天表示，市府在非洲豬瘟事件專案報告中，避重就輕、未檢討延誤採檢的真正原因，還企圖將責任嫁禍給王姓獸醫佐、養豬協會等民間人士，要求動保處公布約談四位獸醫和養豬協會的筆錄內容。圖／中市議員周永鴻提供
台中市議員周永鴻今天表示，市府在非洲豬瘟事件專案報告中避重就輕、未檢討延誤採檢的真正原因，市府動保處約談完案件相關人士後，甚至仍在報告中放入錯誤資訊。還企圖將責任嫁禍給王姓獸醫佐、養豬協會等民間人士，他要求動保處公布約談4位獸醫和養豬協會的筆錄內容。

周永鴻指出，他接獲王姓獸醫佐陳情，明確指出市府報告中的疫情調查內容錯誤百出，扭曲事實。王姓獸醫佐也透過他提出三點具體聲明，希望釐清真相。王獸醫佐表示，他在疫情期間全力配合檢調與動保處約談，但市府專案報告內容與事實嚴重不符。

周永鴻表示，市府報告稱豬農10月13日「曾向王姓獸醫佐諮詢」，並由王姓獸醫佐通報動保處。但實際上豬農於10月10日傍晚來電告知「豬隻流鼻血，其他豬農都覺得是「放線桿菌胸膜肺炎」，但王姓獸醫佐當時因連假不在台中，也無法找獸醫到場確認。

周永鴻指出，王姓獸醫佐在報告中被指為於10月13日「通報疫情」，對方嚴正否認。王姓獸醫佐表示，10月13日他接到豬農電話通知狀況改善、準備出豬，不用再找人過去豬場。

周永鴻表示，王姓獸醫佐表示自己是在10月19日再度接獲豬農告知豬隻死亡數增加，才答應20日到場前往了解情況，到場後說服豬農應立即通報。

周永鴻批評，這份報告在王先生已經接受調查後才編撰，卻仍放入錯誤資訊，市府在事件一開始說紀姓獸醫師診斷「放線桿菌胸膜肺炎」並投藥治療，被紀姓獸醫師在社群留言否認打臉後，報告又把延誤責任導向王姓獸醫佐。但事實是，兩位都沒有做出診斷和治療，市府顯然刻意推給獸醫誤診導致延誤。報告同一頁還寫著「10月11日台中市養豬協會楊總幹事告知動保處案例場20頭豬隻死亡，推測為丹毒」。

周永鴻表示，最關鍵的是10月14日動保處人員既然已經到場，為何不採檢？僅聽信豬農一句「用藥後改善」就離開，這樣的防疫態度才是真正釀成延誤的原因，但市府至今沒有任何交代。

周永鴻說，中市府團隊防疫鬆散，才造成全台首例非洲豬瘟破口，卻還要在議會報告中公然說謊卸責？如果連接受檢調和局處調查的內容，都可以造假，是不是還有更多謊言。

