快訊

樹林柑園工廠大火 鄰近國小師生500人疏散…決定下午停課了

別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

國民黨新人事 柱系班師回朝、郝龍斌美女智囊掌國際部

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】健保補充保費炸鍋 癥結在小資族的相對剝奪感

聯合報／ 主筆室　
衛福部長石崇良接受「中國時報」專訪表示，明年將修「健保法」，將利息、股利、租金等補充保費從現行每月結算改採年度計算，一年累計逾2萬就要收取，預估影響480萬人，預計健保增加100至200億元收入。本報資料照片
衛福部長石崇良接受「中國時報」專訪表示，明年將修「健保法」，將利息、股利、租金等補充保費從現行每月結算改採年度計算，一年累計逾2萬就要收取，預估影響480萬人，預計健保增加100至200億元收入。本報資料照片

健保補充保費新制預告上路，只要一年內股利、利息、租金超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此舉讓不少小資與中產階級炸鍋。有人說，2.11%並不算多，但真正的問題是大戶總有各種合法節稅的辦法，反而是受薪族與退休族「一毛都逃不掉」。賺一點利息、領一點股利，卻總被鎖定為健保財源的「固定貢獻者」，心理上的相對剝奪感，正是民怨之所在。

衛福部長石崇良日前表示，明年將修《健保法》導入「年度結算」制度，最快後年起，民眾一年內利息、股利、租金等合計超過2萬元，就要收取補充保費；扣繳上限也將從1000萬元提升至5000萬元。根據衛福部估算，新制每年可為健保挹注約100至200億元收入。

目前的補充保費採「單次計算」方式。除獎金及兼職所得外，執行業務收入、利息所得、股利所得與租金收入，只要單次給付超過2萬元且不超過1000萬元，就會被扣繳補充保費。正因如此，不少定存族會刻意「拆單」，即把一筆定存拆成多筆，每筆的利息壓在2萬元以下，就能免繳補充保費。但新制改為「全年累計」後，這種避繳方式將失效。以300萬元定存、年利率1.7%為例，年利息約5萬元，屆時須繳約1千元補充保費。對仰賴定存過活的退休族而言，確實有感。

同樣保守穩健的「存股族」也將受到影響。若投資月配息ETF（指數型股票基金），每月領1.99萬元者，現行制度下因未達2萬元門檻可免繳；但若改採年度累計，全年領息近24萬元，就得繳約5000元補充保費。這讓不少人抱怨：「股利不是穩賺不賠，萬一賠錢還要繳費，合理嗎？」更何況，大戶往往透過投資控股公司操作，以法人名義持股可減少個人補充保費負擔，這讓一般投資人更覺制度不公。另一層效應是恐引發投資行為的改變，部分投資人可能因此轉向低配息、高成長型股票，或乾脆不再偏好月配息ETF。對長期以「股息當生活費」的存股族而言，這樣的變化有違其「類定存」初衷。

健保制度向來是台灣人引以為傲的社會共識，其精神是「多數人幫助少數有需要的人」。然而今日健保財務吃緊，改革的確勢在必行。只是，改革不該只追求技術上的「加收」，而應釐清「公平」與「信任」的界線。年度結算制或許能堵住拆單漏洞，但若政府不能讓民眾相信「錢花得其所、制度待人公道」，再完美的算法，恐將難以平息民眾經年累積的相對剝奪感。

健保補充保費新制預告上路，只要一年內股利、利息、租金超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費，讓不少小資與中產階級炸鍋。示意圖。圖／聯合報系資料照片
健保補充保費新制預告上路，只要一年內股利、利息、租金超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費，讓不少小資與中產階級炸鍋。示意圖。圖／聯合報系資料照片

保費 健保 利息

延伸閱讀

「二代健保補充保費」軟土深掘！股民滿肚子火：不課菸酒、檳榔…專挑老實人

二代健保補充保費新制惹怒全民 為何要收補充保費？誰要繳錢一次看

二代健保補充保費若採年結算…完全無法躲？債券ETF成存股族理財新寵

股利+租金等收入年逾2萬就得課補充保費 網一片哀號「沒有辦法退休」

相關新聞

鳳凰颱風下周撲菲後往北迴轉侵台 氣象署曝顯著風雨熱區

鳳凰颱風今天清晨2時在台灣東南方海面生成，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖今天表示，未來1周天氣重點，就是鳳凰颱風...

2025雙11優惠！OTT影音串流平台特價情報 friday買1送1、MyVideo砍2千

隨著KKTV明年2026年1月1日起停止更新、併入LINE TV後，更多民眾開始精打細算訂閱各大OTT影音串流平台，要找尋更優惠便宜的價格，雙11（1111）到來，就有串流平台業者祭出優惠拉攏新舊用戶。聯合新聞網《科技玩家》整理2025年各大OTT影音串流平台的官網優惠做成「2025雙11串流平台月費優惠懶人包」，並會隨時更新加入的OTT影音串流平台優惠資訊。

【重磅快評】健保補充保費炸鍋 癥結在小資族的相對剝奪感

健保補充保費新制預告上路，只要一年內股利、利息、租金超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此舉讓不少小資與中產階級炸鍋...

走出醫院、走向社區 為恭醫院助精神病友重建生活能力

苗栗縣頭份市為恭紀念醫院為協助精神科病友培養獨立生活能力、提升社會互動技巧，為恭精神科日間病房醫療團隊規畫「社區適應訓練...

衛福部培育跨臨床與科技4大領域人才 開設智慧醫療學校 聚焦主治醫師

台灣醫療運用AI導入輔助愈來愈廣泛，為了培育跨越臨床與科技的關鍵人才，衛福部資訊處推動國內首個專為醫療數位轉型設計的線上...

不是取代藥師！台大北護智慧藥局「全自動盒裝發藥機」 節省作業時間20%

台大北護分院引進最新的設備「自動盒裝藥發藥機」，今天正式啟用，分擔藥師工作量、提升用藥安全。台大醫院北護分院院長詹鼎正表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。