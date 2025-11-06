走出醫院、走向社區 為恭醫院助精神病友重建生活能力
苗栗縣頭份市為恭紀念醫院為協助精神科病友培養獨立生活能力、提升社會互動技巧，為恭精神科日間病房醫療團隊規畫「社區適應訓練」戶外活動，帶領近20名病友走出醫院，前往苗栗客家圓樓、苗栗火車頭園區，展開一趟結合文化探索與生活復健的知性之旅。
為恭醫療團隊表示，這次活動不僅著重於病友的身心放鬆，更希望能增進病人獨立生活能力及改善人際社交互動功能。課程中實際安排病友搭乘大眾運輸交通工具，練習購票、詢問路況及掌握交通時間等日常技能。
院方表示，全程由日間病房醫療團隊，包括醫師、護理師、職能治療師、社工師等專業人員陪同指導。透過親身參與，病友可以強化生活自理能力與社區適應力，讓精神復健從課程走向真實生活，達到臨床訓練無法取代的實效，為未來重返社區與職場打下穩固基礎。這次走出醫院戶外活動，日間病房主任林邦師還自掏腰包贊助活動經費不足之處，以行動支持病友參與，為活動注入溫暖人心的力量。
林邦師指出，精神復健不只是治療的一部分，更是讓病友重新連結社會的重要橋梁，藉由走入社區的活動，病友能在真實情境中學習解決問題，增進自信與生活能力。
為恭紀念醫院精神醫療中心主任鄧方怡表示，為恭長期致力於推動多元精神復健服務，除藥物治療，並透過職能治療、心理治療與社區融合活動，協助病友全面提升社會功能與生活品質，未來將持續深化社區連結，打造更具包容性的精神健康支持網絡，陪伴病友穩健邁向康復之路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言