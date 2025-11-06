走出醫院、走向社區 為恭醫院助精神病友重建生活能力

苗栗縣頭份市為恭紀念醫院為協助精神科病友培養獨立生活能力、提升社會互動技巧，為恭精神科日間病房醫療團隊規畫「社區適應訓練」戶外活動，帶領近20名病友走出醫院，前往苗栗客家圓樓、苗栗火車頭園區，展開一趟結合文化探索與生活復健的知性之旅。

為恭醫療團隊表示，這次活動不僅著重於病友的身心放鬆，更希望能增進病人獨立生活能力及改善人際社交互動功能。課程中實際安排病友搭乘大眾運輸交通工具，練習購票、詢問路況及掌握交通時間等日常技能。

院方表示，全程由日間病房醫療團隊，包括醫師、護理師、職能治療師、社工師等專業人員陪同指導。透過親身參與，病友可以強化生活自理能力與社區適應力，讓精神復健從課程走向真實生活，達到臨床訓練無法取代的實效，為未來重返社區與職場打下穩固基礎。這次走出醫院戶外活動，日間病房主任林邦師還自掏腰包贊助活動經費不足之處，以行動支持病友參與，為活動注入溫暖人心的力量。

林邦師指出，精神復健不只是治療的一部分，更是讓病友重新連結社會的重要橋梁，藉由走入社區的活動，病友能在真實情境中學習解決問題，增進自信與生活能力。