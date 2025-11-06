快訊

樹林柑園工廠大火 鄰近國小師生500人疏散…決定下午停課了

別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

國民黨新人事 柱系班師回朝、郝龍斌美女智囊掌國際部

走出醫院、走向社區 為恭醫院助精神病友重建生活能力

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
為恭醫院為協助精神科病友培養獨立生活能力、提升社會互動技巧，日間病房醫療團隊規畫「社區適應訓練」戶外活動，帶領近20名病友走出醫院，前往苗栗客家圓樓、苗栗火車頭園區，展開一趟結合文化探索與生活復健的知性之旅。圖／為恭紀念醫院提供
為恭醫院為協助精神科病友培養獨立生活能力、提升社會互動技巧，日間病房醫療團隊規畫「社區適應訓練」戶外活動，帶領近20名病友走出醫院，前往苗栗客家圓樓、苗栗火車頭園區，展開一趟結合文化探索與生活復健的知性之旅。圖／為恭紀念醫院提供

苗栗縣頭份市為恭紀念醫院為協助精神科病友培養獨立生活能力、提升社會互動技巧，為恭精神科日間病房醫療團隊規畫「社區適應訓練」戶外活動，帶領近20名病友走出醫院，前往苗栗客家圓樓、苗栗火車頭園區，展開一趟結合文化探索與生活復健的知性之旅。

為恭醫療團隊表示，這次活動不僅著重於病友的身心放鬆，更希望能增進病人獨立生活能力及改善人際社交互動功能。課程中實際安排病友搭乘大眾運輸交通工具，練習購票、詢問路況及掌握交通時間等日常技能。

院方表示，全程由日間病房醫療團隊，包括醫師、護理師、職能治療師、社工師等專業人員陪同指導。透過親身參與，病友可以強化生活自理能力與社區適應力，讓精神復健從課程走向真實生活，達到臨床訓練無法取代的實效，為未來重返社區與職場打下穩固基礎。這次走出醫院戶外活動，日間病房主任林邦師還自掏腰包贊助活動經費不足之處，以行動支持病友參與，為活動注入溫暖人心的力量。

林邦師指出，精神復健不只是治療的一部分，更是讓病友重新連結社會的重要橋梁，藉由走入社區的活動，病友能在真實情境中學習解決問題，增進自信與生活能力。

為恭紀念醫院精神醫療中心主任鄧方怡表示，為恭長期致力於推動多元精神復健服務，除藥物治療，並透過職能治療、心理治療與社區融合活動，協助病友全面提升社會功能與生活品質，未來將持續深化社區連結，打造更具包容性的精神健康支持網絡，陪伴病友穩健邁向康復之路。

為恭醫院為協助精神科病友培養獨立生活能力、提升社會互動技巧，日間病房醫療團隊規畫「社區適應訓練」戶外活動，帶領近20名病友走出醫院，前往苗栗客家圓樓、苗栗火車頭園區，展開一趟結合文化探索與生活復健的知性之旅。圖／為恭紀念醫院提供
為恭醫院為協助精神科病友培養獨立生活能力、提升社會互動技巧，日間病房醫療團隊規畫「社區適應訓練」戶外活動，帶領近20名病友走出醫院，前往苗栗客家圓樓、苗栗火車頭園區，展開一趟結合文化探索與生活復健的知性之旅。圖／為恭紀念醫院提供
為恭醫院為協助精神科病友培養獨立生活能力、提升社會互動技巧，日間病房醫療團隊規畫「社區適應訓練」戶外活動，帶領近20名病友走出醫院，前往苗栗客家圓樓、苗栗火車頭園區，展開一趟結合文化探索與生活復健的知性之旅。圖／為恭紀念醫院提供
為恭醫院為協助精神科病友培養獨立生活能力、提升社會互動技巧，日間病房醫療團隊規畫「社區適應訓練」戶外活動，帶領近20名病友走出醫院，前往苗栗客家圓樓、苗栗火車頭園區，展開一趟結合文化探索與生活復健的知性之旅。圖／為恭紀念醫院提供

復健 團隊 主任

延伸閱讀

苗栗縣長鍾東錦今率團赴上海 盼引進更優質大閘蟹種苗

青年以行動喚起歷史記憶 重回橋頭興糖村、二林蔗農事件

共生社區工作坊導入資源 石門尖鹿馨窩長輩體智活動

貢寮真理里辦防詐暨政令宣導 提升里民防詐與防疫意識

相關新聞

鳳凰颱風下周撲菲後往北迴轉侵台 氣象署曝顯著風雨熱區

鳳凰颱風今天清晨2時在台灣東南方海面生成，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖今天表示，未來1周天氣重點，就是鳳凰颱風...

2025雙11優惠！OTT影音串流平台特價情報 friday買1送1、MyVideo砍2千

隨著KKTV明年2026年1月1日起停止更新、併入LINE TV後，更多民眾開始精打細算訂閱各大OTT影音串流平台，要找尋更優惠便宜的價格，雙11（1111）到來，就有串流平台業者祭出優惠拉攏新舊用戶。聯合新聞網《科技玩家》整理2025年各大OTT影音串流平台的官網優惠做成「2025雙11串流平台月費優惠懶人包」，並會隨時更新加入的OTT影音串流平台優惠資訊。

【重磅快評】健保補充保費炸鍋 癥結在小資族的相對剝奪感

健保補充保費新制預告上路，只要一年內股利、利息、租金超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此舉讓不少小資與中產階級炸鍋...

走出醫院、走向社區 為恭醫院助精神病友重建生活能力

苗栗縣頭份市為恭紀念醫院為協助精神科病友培養獨立生活能力、提升社會互動技巧，為恭精神科日間病房醫療團隊規畫「社區適應訓練...

衛福部培育跨臨床與科技4大領域人才 開設智慧醫療學校 聚焦主治醫師

台灣醫療運用AI導入輔助愈來愈廣泛，為了培育跨越臨床與科技的關鍵人才，衛福部資訊處推動國內首個專為醫療數位轉型設計的線上...

不是取代藥師！台大北護智慧藥局「全自動盒裝發藥機」 節省作業時間20%

台大北護分院引進最新的設備「自動盒裝藥發藥機」，今天正式啟用，分擔藥師工作量、提升用藥安全。台大醫院北護分院院長詹鼎正表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。