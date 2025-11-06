衛福部培育跨臨床與科技4大領域人才 開設智慧醫療學校 聚焦主治醫師

台灣醫療運用AI導入輔助愈來愈廣泛，為了培育跨越臨床與科技的關鍵人才，衛福部資訊處推動國內首個專為醫療數位轉型設計的線上教育平台「台灣智慧醫療學校」，聚焦醫療資訊安全、醫療大數據、醫療AI與醫療資訊等四大核心領域，規畫正式課程架構，培養醫療資訊長（CMIO）及其相關專業體系所需的跨領域能力，預計11月19日推出徵選辦法，並派員前往美國受訓半年。

衛福部表示，人工智慧（AI）正重新定義醫療服務模式，如同汽車產業已進入「軟體定義汽車」的時代，未來的醫院服務也將由軟體主導，但醫師與工程師之間因專業知識差異存在巨大鴻溝，導致許多數位轉型計畫推動不易。

歐美醫院普遍設立CMIO職務，由具備跨領域知識的醫師擔任協調者，並領導醫院數位轉型，考量台灣目前缺乏相關專業訓練的標準化課程，衛福部資訊處推動跨領域人才訓練，成立線上「台灣智慧醫療學校」，規畫醫療資訊安全、醫療大數據、醫療AI與醫療資訊等必修課程。

負責規畫推動台灣智慧醫療學校的衛福部資訊處長李建璋說，歐美醫院大型醫院已將CMIO職務細分為四大領域，一是醫療資安長，負責確保醫療資訊的安全性與合規性；二是醫療大數據長，負責系統性蒐集與治理醫院資料並確保品質；三是醫療資訊長，狹義上管理醫院資訊系統（HIS），廣義則涵蓋整體資訊規畫，為各部門與工程師溝通的窗口，負責資訊應用的優先順序，並推動臨床決策支援系統、AI導入等應用；四是醫療AI長，負責關注負責任AI導入、生成式AI前後訓練方法、大語言模型生態系建構，以及新興技術如AI代理人等前瞻規畫。

李建璋說，以後的醫師一定會搭配AI來看病的，那如果不了解AI就沒有辦法去掌握工具，就好像基礎醫學訓練一樣，都要學習。11月19日將推出徵選辦法，將要求醫學中心推派主治醫師參與必修與選修課程，12堂必修課程中，一半邀請國際專家授課，另一半由國內學者與政府政策制定者講授，確保兼具全球視野與在地實務。選修課程則整合國際研討會、國際學會相關教育內容及國內外大師演講，擴大智慧醫療視野。

李建璋表示，參與完課程後會選出6名醫師至美國受訓半年，再回到台灣醫學中心做教學，名額將會滾動式調整，也希望能跟世界上重要的智慧醫院都一一簽約，持續來培養未來台灣智慧醫療人才。