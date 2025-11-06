快訊

衛福部培育跨臨床與科技4大領域人才 開設智慧醫療學校 聚焦主治醫師

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台灣醫療運用AI導入輔助愈來愈廣泛，為了培育跨越臨床與科技的關鍵人才，衛生福利部資訊處推動國內首個專為醫療數位轉型設計的線上教育平台「台灣智慧醫療學校」。本報資料照片。
台灣醫療運用AI導入輔助愈來愈廣泛，為了培育跨越臨床與科技的關鍵人才，衛福部資訊處推動國內首個專為醫療數位轉型設計的線上教育平台「台灣智慧醫療學校」，聚焦醫療資訊安全、醫療大數據、醫療AI與醫療資訊等四大核心領域，規畫正式課程架構，培養醫療資訊長（CMIO）及其相關專業體系所需的跨領域能力，預計11月19日推出徵選辦法，並派員前往美國受訓半年。

衛福部表示，人工智慧（AI）正重新定義醫療服務模式，如同汽車產業已進入「軟體定義汽車」的時代，未來的醫院服務也將由軟體主導，但醫師與工程師之間因專業知識差異存在巨大鴻溝，導致許多數位轉型計畫推動不易。

歐美醫院普遍設立CMIO職務，由具備跨領域知識的醫師擔任協調者，並領導醫院數位轉型，考量台灣目前缺乏相關專業訓練的標準化課程，衛福部資訊處推動跨領域人才訓練，成立線上「台灣智慧醫療學校」，規畫醫療資訊安全、醫療大數據、醫療AI與醫療資訊等必修課程。

負責規畫推動台灣智慧醫療學校的衛福部資訊處長李建璋說，歐美醫院大型醫院已將CMIO職務細分為四大領域，一是醫療資安長，負責確保醫療資訊的安全性與合規性；二是醫療大數據長，負責系統性蒐集與治理醫院資料並確保品質；三是醫療資訊長，狹義上管理醫院資訊系統（HIS），廣義則涵蓋整體資訊規畫，為各部門與工程師溝通的窗口，負責資訊應用的優先順序，並推動臨床決策支援系統、AI導入等應用；四是醫療AI長，負責關注負責任AI導入、生成式AI前後訓練方法、大語言模型生態系建構，以及新興技術如AI代理人等前瞻規畫。

李建璋說，以後的醫師一定會搭配AI來看病的，那如果不了解AI就沒有辦法去掌握工具，就好像基礎醫學訓練一樣，都要學習。11月19日將推出徵選辦法，將要求醫學中心推派主治醫師參與必修與選修課程，12堂必修課程中，一半邀請國際專家授課，另一半由國內學者與政府政策制定者講授，確保兼具全球視野與在地實務。選修課程則整合國際研討會、國際學會相關教育內容及國內外大師演講，擴大智慧醫療視野。

李建璋表示，參與完課程後會選出6名醫師至美國受訓半年，再回到台灣醫學中心做教學，名額將會滾動式調整，也希望能跟世界上重要的智慧醫院都一一簽約，持續來培養未來台灣智慧醫療人才。

