不是取代藥師！台大北護智慧藥局「全自動盒裝發藥機」 節省作業時間20%

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
全自動盒裝藥發藥機幫助提升民眾用藥安全，也讓藥師能有更多時間發揮專長照護病人。記者廖靜清／攝影
全自動盒裝藥發藥機幫助提升民眾用藥安全，也讓藥師能有更多時間發揮專長照護病人。記者廖靜清／攝影

台大北護分院引進最新的設備「自動盒裝藥發藥機」，今天正式啟用，分擔藥師工作量、提升用藥安全。台大醫院北護分院院長詹鼎正表示，慢性病醫療需求持續增加，而藥師普遍不足、工作負荷大，全力推動藥局自動化作業，讓藥師能有更多時間發揮專長。

詹鼎正指出，醫院藥師普遍存在人力不足問題，北護分院曾面臨夜診沒有藥師的窘境，最近補了3 位，再加上全職、兼職的人力，已經填補缺口。為了提升調劑效率與確保用藥安全，醫院導入德國全自動盒裝藥發藥機，不僅是邁進新世代智慧藥局的第一步，也是台大醫療體系第一家啟用與醫學中心同級設備。

「我們不是要用機器取代人力，而是輔以人工智慧提升效率，以及調配藥劑的正確率。」詹鼎正強調，過去藥劑調配惟主要靠人力，今年從國外引進全自動盒裝藥發藥機，10月順利上線。新的設備可以減少藥師重複性的工作，例如跑來跑去找藥、拆盒、裁剪，讓藥師有更多時間專注於處方評估及用藥指導。

台大北護分院藥劑組組長彭思瑋表示，導入自動化不僅改善內部流程，電腦可以記錄放了幾盒藥、用了多少量，可精準調劑，大幅提高藥物調劑的準確性和安全性，減少人為錯誤並確保病人用藥安全。機器可以取代藥師的單純勞力部分，發揮專業價值，從藥物調劑者轉變為「全方位照護者」。

彭思瑋指出，有了這台機器，估計減少20%的作業時間，以前藥師需用手去抓取藥盒，現在藥品會自動掉到檯子上，只要拿一次就好，不用再跑來跑去取藥，非常方便。目前全自動盒裝藥發藥機只使用了4成功能，主要用在60多種盒裝藥，未來錠劑、片裝等其他形式的藥品也會進入自動化系統，將成為完全自動化的醫院。

全自動盒裝藥發藥機目前全台共有4台，成大2台、台中榮總1台、台大北護分院1台，台大總院正在裝設中。詹鼎正表示，醫院今年為ESG元年，著重提供安全健康的工作環境、公平的薪酬福利、彈性的工作制度等，全自動盒裝藥發藥機 不僅是設備升級，也讓地區醫院成為永續創新的示範場域。

台大北護 啟用全自動盒裝藥發藥機，提升用藥安全。記者廖靜清／攝影
台大北護 啟用全自動盒裝藥發藥機，提升用藥安全。記者廖靜清／攝影

藥師 台大醫院 藥局

