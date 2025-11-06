張惠妹、A-Lin夢幻同台！2026台東跨年掀熱潮 縣府啟動房價稽查防哄抬

2026台東跨年晚會「東！帶我走」將於12月31日在台東國際地標熱力登場，今年不僅迎來天后張惠妹與同為台東之光的A-Lin首度夢幻同台，還網羅9組歌王歌后級卡司，共同陪伴歌迷迎接2026年第一道曙光，讓台東再度成為全台跨年焦點。

隨著跨年熱潮持續延燒，市區及周邊旅宿已出現「一房難求」的盛況。為防止業者趁勢哄抬房價或惡意取消訂單，縣府交觀處啟動全面稽查機制，確保住宿市場公平透明。

處長卜敏正表示，若查獲旅宿違法哄抬價格、超收或任意取消訂房，將依發展觀光條例裁罰1萬至5萬元，並公開違規名單；若違反消費者保護法第56-1條，最高可處30萬元罰鍰。

縣府也提醒，旅宿價格應報請主管機關備查，不得任意浮動；旅客訂房前可上交通部觀光署「台灣旅宿網」查詢合法業者，發現不法行為可撥打089-357095或1999縣民服務專線檢舉。卜敏正呼籲業者秉持誠信經營，維護消費者權益，共同打造友善旅遊環境。

另為便利歌迷交通，立榮航空已協調加開班機，台鐵則將於12月1日零時開放跨年期間（12月29日至隔年1月5日）訂票。縣府提醒歌迷住宿訂好也別忘了交通，提早規畫行程，讓大家都能順利在台東迎接最動人的跨年夜。