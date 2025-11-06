快訊

影／林下經濟具多重效益 林業保育署舉辦經濟授證暨成果發表

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
林下經濟迄今已提升山村綠色經濟產值累計逾|1.5 億元，品項包括：段木香菇、木耳、台灣金線連、森林蜂產品、台灣山茶、馬藍、天仙果、竹笙、台灣白及、絞股藍等10個品項，藉由適地發展，創造更高的綠色經濟。記者曾學仁／攝影
首波林下經濟產品驗證，開啟農林共生新契機，農業部林業及自然保育署自2019年起積極推動林下經濟政策，為山村、部落打造綠色森林產業，迄今產值已累計逾1.5億元，為讓消費者識別林下經濟產品，林業保育署在2024年起推動林下經濟產品驗證標章，全台已有28位林農通過稽核。

林業保育署今天舉辦「林下經濟產品授證暨成果發表會」，肯定通過驗證林農，也宣布驗證通過服務體系的林下經濟產業的農友，將可獲得3年每年每公頃3萬元的資材補助，與林農攜手打造支持森林生態。林下經濟的多重效益，林業保育署署長林華慶表示，傳統森林經營以木材生產為主，林農從開始種樹苗到最後的收穫，中間長達2、30年不但沒有收益，在永續、韌性的發展趨勢下，除了提升台灣木材自給率，更需要導入多元林業經營模式，為林農創造收益，林下經濟迄今已提升山村綠色經濟產值累計逾1.5億元，品項包括：段木香菇、木耳、台灣金線蓮、森林蜂產品、台灣山茶、馬藍、天仙果、竹笙、台灣白及、絞股藍等10個品項，藉由適地發展，創造更高的綠色經濟。

林業保育署今天舉辦「林下經濟產品授證暨成果發表會」，林業保育署署長林華慶（圖）表示，在永續、韌性的發展趨勢下，除了提升台灣木材自給率，更需要導入多元林業經營模式，為林農創造收益。記者曾學仁／攝影
林下經濟迄今已提升山村綠色經濟產值累計逾|1.5 億元，品項包括：段木香菇、木耳、台灣金線連、森林蜂產品、台灣山茶、馬藍、天仙果、竹笙、台灣白及、絞股藍等10個品項，藉由適地發展，創造更高的綠色經濟。記者曾學仁／攝影
林業保育署今天舉辦「林下經濟產品授證暨成果發表會」，由林業保育署署長林華慶（後排中）頒發林下經濟產品授證。記者曾學仁／攝影
林業保育署今天舉辦「林下經濟產品授證暨成果發表會」，由林業保育署署長林華慶（左）頒發林下經濟產品授證。記者曾學仁／攝影
