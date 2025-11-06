快訊

請改道行駛！台61線白沙屯南下入口匝道於10日起施工封閉4天

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
台61線南下白沙屯入口匝道路面改善工程，10日上午8時起封閉南下入口匝道，至13日下午6時解除封閉，請注意改道行駛。圖／公路局提供
台61線南下白沙屯入口匝道路面改善工程，10日上午8時起封閉南下入口匝道，至13日下午6時解除封閉，請注意改道行駛。圖／公路局提供

交通部公路局苗栗段為辦理台61線南下白沙屯入口匝道路面改善工程，於11月10日上午8時起封閉南下入口匝道，至13日下午6時解除封閉，作業期間為維護用路人安全將禁止車輛由該匝道進出，請用路人行經施工區域時遵循交通引導行駛並減速慢行。

封閉期間，欲從白沙屯入口匝道上台61線之車輛，可由替代道路台1線南下轉通往通霄日落大道連絡道接台61線南下行駛。

施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分台路況廣播，或查詢本局網頁訊息公告(https://www.thb.gov.tw/)及智慧化省道即時資訊服務網(https://168.thb.gov.tw/)。

白沙屯

