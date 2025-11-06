請改道行駛！台61線白沙屯南下入口匝道於10日起施工封閉4天

隨著KKTV明年2026年1月1日起停止更新、併入LINE TV後，更多民眾開始精打細算訂閱各大OTT影音串流平台，要找尋更優惠便宜的價格，雙11（1111）到來，就有串流平台業者祭出優惠拉攏新舊用戶。聯合新聞網《科技玩家》整理2025年各大OTT影音串流平台的官網優惠做成「2025雙11串流平台月費優惠懶人包」，並會隨時更新加入的OTT影音串流平台優惠資訊。

2025-11-06 13:15