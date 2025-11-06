快訊

鳳凰又大又強！專家估路徑「恐經過台灣上空」：環流大的颱風更危險

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鳳凰颱風路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
鳳凰颱風路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

鳳凰颱風今天凌晨2時形成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，鳳凰颱風下周一經過呂宋島進入南海，下周二往北轉接近台灣海峽南部，下周三經過台灣上空，下周四進入台灣東北方海面逐漸遠離。

鳳凰颱風將從哪邊進來？怎麼經過？吳聖宇說，雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。

強度上「的確有機會又大又強」，吳聖宇表示，特別是靠近菲律賓之前，經過呂宋島北上靠近台灣時強度應該已經減弱不少，但是因為預報資料顯示這颱風屬於大環流系統，因此即使強度減弱，對台灣各地的風雨影響還是會很明顯，從過去的經驗來看，環流大的颱風有時候比強度強的颱風還要危險，所以務必要注意。

吳聖宇表示，比較好的情況，是此颱風經過台灣的過程強度會持續減弱，而且已經在轉向後的過程，移動速度會比較快，有機會縮短颱風環流影響台灣陸地的時間。

這個季節的颱風過去之後不會有西南氣流或是低壓帶，吳聖宇表示，特別是這種拋物線北轉路徑的颱風，颱風過後應該會直接轉為東北季風接手，不太會有拖拖拉拉大雨不斷的情況。

至於會不會有共伴效應？吳聖宇表示， 因為預報資料來看，周日晚間到下周一白天期間，東北季風就會先增強，此時鳳凰颱風也正好要經過呂宋島進入南海，後續到了下周二還會逐漸開始北轉。

他說，以颱風位置以及環境配置來看，在下周一晚間到下周二白天這段期間，的確要注意在大台北、宜蘭一帶，會不會有東北季風跟颱風外圍環流交會產生顯著降雨的情況。下周三就會變成是颱風本身的影響了，不再有所謂共伴效應的情況。

「來者不善」，吳聖宇表示， 後續對於鳳凰颱風的預報情資要持續更新注意，並且提早做好可能有颱風要影響的準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 東北季風

