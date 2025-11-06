鳳凰颱風不排除「登陸」 3因素影響風雨區域和程度 關注東北季風共伴

今年第26號颱風鳳凰今天凌晨2時生成，中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，預計下周一前後會接近巴士海峽至台灣附近海面。颱風外圍環流和東北季風兩者影響下的降雨，具有高度的不確定性，要看到時候颱風位置強度、外圍環流影響程度而定，留意後續的路徑預報。

颱風動態，氣象署說，目前資料顯示，颱風周日之前會穩定往西北西朝呂宋島方向移動，但是到了下周一後，環境開始變得複雜，使得颱風有逐漸北轉的趨勢。

但是預測資料對北轉的位置及後續路徑預測仍然有不確定性，氣象署表示，從台灣東側近海北上、從台灣海峽北上甚至登陸通過台灣、或走更西邊一些再北上，都在可能的範圍內，不過在北轉之後的海氣環境會較不利颱風發展，因此預期颱風北上後強度將會有減弱的趨勢。

氣象署表示，而不同的路徑、屆時距台的遠近、以及到時候颱風本身的強度，這些不同情境帶來的風雨影響「區域」和「程度」，都會有些不同 ，未來幾天都須持續觀察。整體而言，颱風接近並影響台灣的機率相當高，一定要密切注意。

天氣趨勢，氣象署表示，依目前資料評估，因為鳳凰颱風結構大，預估周六起，基隆北海岸、東半部（蘭嶼綠島）及恆春半島沿海須注意長浪，周末期間沿海活動就需多注意安全。周日晚至下周一東北季風增強，北部及東北部氣溫下降；迎風面的北部、東半部水氣增加，降雨機率增，其中北北基宜開始出現較明顯雨勢。

氣象署表示，下周二、下周三受到鳳凰颱風或它的外圍環流影響，大台北、東半部地區、南部地區降雨機率高，要留意局部豪大雨，北部地區及中部地區也有局部短暫雨。雨勢大小、影響時間和區域，都還需視颱風的位置及強度而定。周日開始沿海鄉鎮、離島風浪會明顯增強，也要注意強風的影響。