快訊

中午開始活豬運輸、明凌晨開賣 台中市禁打包營養午餐再一周

DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳凰颱風不排除「登陸」 3因素影響風雨區域和程度 關注東北季風共伴

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
鳳凰颱風下周初期威脅台灣，留意距台遠近和是否東北季風共伴效應。圖／中央氣象署提供
鳳凰颱風下周初期威脅台灣，留意距台遠近和是否東北季風共伴效應。圖／中央氣象署提供

今年第26號颱風鳳凰今天凌晨2時生成，中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，預計下周一前後會接近巴士海峽至台灣附近海面。颱風外圍環流和東北季風兩者影響下的降雨，具有高度的不確定性，要看到時候颱風位置強度、外圍環流影響程度而定，留意後續的路徑預報。

颱風動態，氣象署說，目前資料顯示，颱風周日之前會穩定往西北西朝呂宋島方向移動，但是到了下周一後，環境開始變得複雜，使得颱風有逐漸北轉的趨勢。

但是預測資料對北轉的位置及後續路徑預測仍然有不確定性，氣象署表示，從台灣東側近海北上、從台灣海峽北上甚至登陸通過台灣、或走更西邊一些再北上，都在可能的範圍內，不過在北轉之後的海氣環境會較不利颱風發展，因此預期颱風北上後強度將會有減弱的趨勢。

氣象署表示，而不同的路徑、屆時距台的遠近、以及到時候颱風本身的強度，這些不同情境帶來的風雨影響「區域」和「程度」，都會有些不同 ，未來幾天都須持續觀察。整體而言，颱風接近並影響台灣的機率相當高，一定要密切注意。

天氣趨勢，氣象署表示，依目前資料評估，因為鳳凰颱風結構大，預估周六起，基隆北海岸、東半部（蘭嶼綠島）及恆春半島沿海須注意長浪，周末期間沿海活動就需多注意安全。周日晚至下周一東北季風增強，北部及東北部氣溫下降；迎風面的北部、東半部水氣增加，降雨機率增，其中北北基宜開始出現較明顯雨勢。

氣象署表示，下周二、下周三受到鳳凰颱風或它的外圍環流影響，大台北、東半部地區、南部地區降雨機率高，要留意局部豪大雨，北部地區及中部地區也有局部短暫雨。雨勢大小、影響時間和區域，都還需視颱風的位置及強度而定。周日開始沿海鄉鎮、離島風浪會明顯增強，也要注意強風的影響。

颱風 氣象署 位置

延伸閱讀

鳳凰颱風下周撲菲後往北迴轉侵台 氣象署曝顯著風雨熱區

鳳凰颱風下周一北轉逼近台灣 警報機率升 這3天影響最劇烈

鳳凰颱風最新路徑曝 賈新興：下周外圍環流影響 全台都有感

鳳凰颱風下周這2天最接近台灣！恐與東北季風交互作用 影響熱區曝

相關新聞

鳳凰颱風下周這2天最接近台灣！恐與東北季風交互作用 影響熱區曝

東北季風減弱，水氣再減少，中央氣象署表示，今天迎風面降雨區域縮小，主要在大台北地區及宜花有短暫降雨，台東及恆春半島有零星...

鳳凰颱風下周撲菲後往北迴轉侵台 氣象署曝顯著風雨熱區

鳳凰颱風今天清晨2時在台灣東南方海面生成，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖今天表示，未來1周天氣重點，就是鳳凰颱風...

每天超過2千空座位被浪費！高鐵籲旅客提前1小時乘車先換票

為避免列車座位浪費、保障其他民眾購票權益，台灣高鐵11月10起，將進一步落實對號座旅客提早1小時以上搭車、先行換票規定。

鳳凰颱風下周一北轉逼近台灣 警報機率升 這3天影響最劇烈

關島南方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨增強為今年第26號颱風鳳凰，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，鳳凰颱風本周路徑都...

鳳凰颱風最新路徑曝 賈新興：下周外圍環流影響 全台都有感

鳳凰颱風今天凌晨2時生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing C...

慎選飛機餐！營養師揭「5類食物不要吃」：當心漲氣、脫水、時差更嚴重

搭飛機出國最怕又悶又累還腸胃不適，營養專家提醒，飛行時的氣壓與環境變化，會讓人體代謝變慢、消化系統受影響，若吃錯東西，可能引發腹脹、脫水，甚至讓時差更嚴重。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。