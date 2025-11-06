鳳凰颱風下周撲菲後往北迴轉侵台 氣象署曝顯著風雨熱區

鳳凰颱風今天清晨2時在台灣東南方海面生成，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖今天表示，未來1周天氣重點，就是鳳凰颱風下周初期左右可能比較接近台灣附近，所造成的影響。不過，周日的白天之前，大致上是偏東風比較穩定的天氣。

她說，後續要留意鳳凰颱風北上之後的強度和結構、路徑情形，對台灣附近天氣會有顯著的影響。所以它北上的角度，比較早北轉或比較晚，以及它上來之後強度的變化，都是要關注的重點。

西北太平洋和南海有兩個熱帶系統，朱美霖表示，一個就是今年第25號颱風海鷗，在南海附近，今晚就會逐漸登陸中南半島一帶，對台灣天氣沒有直接影響。海鷗颱風目前為中度颱風，未來有機會進一步增強，不排除達到強烈颱風的等級。後續登陸之後，就會快速減弱。

今天清晨2時形成的今年第26號颱風鳳凰，上午8時的位置在鵝鑾鼻的東南東方大約2530公里的海面上，朱美霖表示，未來將持續往西北西的方向移動，下周一左右就會接近菲律賓呂宋島北部一帶。

颱風預報路徑方面，朱美霖表示，鳳凰颱風未來大致上受到北方太平洋高壓勢力導引，往西北西的方向移動，下周一之後，會逐漸來到太平洋高壓勢力的西側，這時導引氣流的強度就比較沒有這麼強，颱風有逐漸往北迴轉的趨勢。

朱美霖表示，鳳凰颱風下周一至下周二北上到台灣南方巴士海峽一帶，就要特別留意它後續的路徑。因為這時的導引氣流比較不明顯，屆時颱風北轉的角度，以及到時候它北上之後的整體強度變化，也會對後續台灣附近的天氣有比較明顯的影響，這個部分的不確定相當高，未來幾天都要留意天氣預報。

目前天氣現況，朱美霖表示，今天台灣附近大致是偏向東北東風的情形，從昨天的東北季風影響到今天減弱之間，台灣上空雲量比較減少的。

今天氣溫整體回升，不過朱美霖表示，清晨竹苗一帶還是有17、18度低溫，其他各地低溫19至23度之間。這段期間早晚略有涼意，不過白天高溫舒適，中南部可能會有偏熱的感覺。

降雨方面，朱美霖表示，基隆北海岸、東半部、大台北山區還是有些零星短暫降雨，不過整體雨量不是特別明顯。比較大的降雨在大台北山區和宜蘭一帶。

未來降雨趨勢，朱美霖表示，周日白天之前，天氣相當穩定，雨量偏向局部到零星的情形。大台北山區、東半部、恆春半島偶爾有些零星降雨，中南部山區偶爾有午後零星陣雨。

比較明顯的天氣轉變時間點，朱美霖表示，在周日晚間之後，隨著鳳凰颱風逐漸接近，台灣附近風場有明顯的東北風的影響，是颱風整體外圍環流所帶來的水氣，北部、東半部整體降雨機率提高，尤其大台北、宜蘭不排除有局部大雨發生，花蓮的雨勢也會逐漸變得明顯。

朱美霖表示，中南部雖然下周一之前還沒有明顯影響，不過隨著颱風逐漸北上之後，目前依官方預測颱風結構和路徑，是會比較靠近台灣的。所以下周二、下周三颱風會逐漸通過台灣的南部到東部一帶，到時候北部和東半部降雨會比較持續和明顯，不排除會有局部大雨或豪雨發生。中南部也會隨著颱風接近帶來一些水氣，也不排除有比較明顯的雨勢。

溫度趨勢，朱美霖表示，周日白天之前大致上屬於日夜變化溫差比較大的狀況，各地清晨低溫23度上下，部分比較輻射冷卻明顯的地方可能17至20度左右，白天氣溫25至30度之間，感受上舒適，中午前後略為悶熱。

朱美霖表示，周日晚間開始，中南部、東部主要受到降雨影響，白天氣溫略為下降，不過清晨低溫沒有特別明顯降溫情形。北部、東北部受到陰雨影響，白天氣溫和前期相比明顯下降，高溫23至25度以內，整天偏涼。下周初期北部民眾留意溫度變化。

海面風浪方面，朱美霖表示，今天沿海東北風稍微偏強一些，嘉義以北到桃園、恆春半島、蘭嶼綠島等離島，留意平均風6級、陣風8級左右的強風出現。海面浪高部分，台灣海峽和東南部浪高比較偏高，明天之後才會逐漸減弱。周日之後隨著颱風逐漸接近，沿海風浪再度增強，持續到下周初期左右，海邊活動注意安全。

鳳凰颱風對台灣的影響程度，朱美霖表示，要看屆時它北轉情形，颱風下周一通過呂宋島北邊陸地機率比較高，下周二颱風路徑潛勢後期不確定性高，尤其在它轉彎時的北轉角度和台灣距離遠近，到時候仍會有明顯差異。