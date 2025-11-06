快訊

搶攻旅展商機 長汎推旺季參團2人同行最高現折1萬

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
長汎假期瑞士「高山上的世界花園13日」精選行程旅展優惠現折1萬。圖／業者提供
長汎假期瑞士「高山上的世界花園13日」精選行程旅展優惠現折1萬。圖／業者提供

2025台北國際旅展將於明起至本月10日在台北南港展覽館登場。長榮航空直營旅行社－長汎假期（展區編號J2116）推出本年度最「鈔」值的旅遊優惠，不論是寒假春節旺季，或是季節熱銷行程，都祭出破盤優惠，兩人同行最高減1萬的折扣

長汎假期蔡錦惠副總經理表示，隨著航空公司陸續擴大運能，團費因票價調整及市場供需穩定，較去年同期下降2至3成，適逢「普發1萬」政策，長汎假期也將在旅展加碼提供優惠。看好明年寒假春節的長假旅遊需求，在歐洲、日韓、東南亞都推出了兩人同行最高減一萬的折扣。

其中日韓、東南亞免2萬，歐洲最高折1萬，包括「潮玩關西5日」1萬7900元起，「東京鎌倉箱根螃蟹5日」1萬8900元起，「松山金浦飆雪初體驗4日」1萬5988元起，「北越雙龍灣5日」1萬6900元起，「馬來西亞5日」1萬9990元起；「德瑞阿爾卑斯10日」、「瑞士高山花園13日」指定出發日每人現折1萬。

響應政府旅遊補助，長汎假期也為國旅加碼優惠，冬遊澎湖領政府消費券500，還能以4999元入手五星飯店機加酒兩天一夜；馬祖機加酒則推出旅展價5588元，本島精選團體行程最高現折千元，趁著旅展檔期入手感受台灣之美。

「立榮假期」3天2夜機加酒3154元起，結帳輸入折扣碼「UNI94」再享94折，現場還能參與低價競標機加酒；「長榮假期」國外機加酒輸入折扣碼「ALL600」，最高現折2600，指定航線送esim，下單還能抽機票，於旅展現場完成訂購再贈長榮航空精美周邊，數量有限，送完為止。

