有圖慎入！外送米糕驚見「油蔥變巨蟑」 苦主怒轟平台冷處理：僅退54元

有一名網友在臉書社團「爆料公社」發文抱怨，分享他透過外送平台訂餐的驚悚經歷，內容引發廣大網友熱議。他表示，當晚訂了一份筒仔米糕，付款271元。當他正準備享用時，竟發現一隻「大拇指大的蟑螂」藏在米糕裡，讓他當場噁心到不敢再吃。然而，更讓他氣憤的是，平台處理態度冷漠，僅退款54元，完全無法接受。

該名網友描述，他在用餐時看到米糕上的一片深色「油蔥」，本來想夾起來放旁邊，結果翻過來竟是一隻完整的蟑螂屍體。他立刻向平台提出客訴，並附上照片佐證，但平台僅以退款54元作為處理方式，且無人致電了解詳情。氣憤之餘，他撥打客服電話進一步溝通，卻被告知「訂單無法查詢」，只能將問題轉交事故處理小組。然而，在掛電話等待超過一小時後，仍未收到任何回應。

網友在貼文中質疑：「平台收取服務費，卻在遇到問題時完全撇清責任，既不協助聯繫店家，也沒有積極處理問題，這樣的服務態度實在令人失望。」他更指出，蟑螂的頭部當時塞進米糕裡，只露出翅膀，因此初時未能察覺。

此事件曝光後，引發網友熱烈討論。許多人對於米糕內出現如此大隻的蟑螂感到震驚與噁心，紛紛留言表示：「我要吐了」、「心理陰影一輩子都消不掉」、「這麼大隻都沒看到！太誇張了！」更有網友批評平台的處理方式：「平台真好賺，抽光店家吸乾外送員，有事就撇清責任！」

也有網友幽默回應：「這隻蟑螂看起來滷得很透徹！味道都進去了吧」、「這麼大一隻還油亮油亮的」、「感覺像是高級油蔥酥」。