快訊

樹林柑園工廠大火 鄰近國小師生500人疏散…決定下午停課了

別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

國民黨新人事 柱系班師回朝、郝龍斌美女智囊掌國際部

有圖慎入！外送米糕驚見「油蔥變巨蟑」 苦主怒轟平台冷處理：僅退54元

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自臉書社團「爆料公社」
圖擷自臉書社團「爆料公社」

有一名網友在臉書社團「爆料公社發文抱怨，分享他透過外送平台訂餐的驚悚經歷，內容引發廣大網友熱議。他表示，當晚訂了一份筒仔米糕，付款271元。當他正準備享用時，竟發現一隻「大拇指大的蟑螂」藏在米糕裡，讓他當場噁心到不敢再吃。然而，更讓他氣憤的是，平台處理態度冷漠，僅退款54元，完全無法接受。

該名網友描述，他在用餐時看到米糕上的一片深色「油蔥」，本來想夾起來放旁邊，結果翻過來竟是一隻完整的蟑螂屍體。他立刻向平台提出客訴，並附上照片佐證，但平台僅以退款54元作為處理方式，且無人致電了解詳情。氣憤之餘，他撥打客服電話進一步溝通，卻被告知「訂單無法查詢」，只能將問題轉交事故處理小組。然而，在掛電話等待超過一小時後，仍未收到任何回應。

網友在貼文中質疑：「平台收取服務費，卻在遇到問題時完全撇清責任，既不協助聯繫店家，也沒有積極處理問題，這樣的服務態度實在令人失望。」他更指出，蟑螂的頭部當時塞進米糕裡，只露出翅膀，因此初時未能察覺。

此事件曝光後，引發網友熱烈討論。許多人對於米糕內出現如此大隻的蟑螂感到震驚與噁心，紛紛留言表示：「我要吐了」、「心理陰影一輩子都消不掉」、「這麼大隻都沒看到！太誇張了！」更有網友批評平台的處理方式：「平台真好賺，抽光店家吸乾外送員，有事就撇清責任！」

也有網友幽默回應：「這隻蟑螂看起來滷得很透徹！味道都進去了吧」、「這麼大一隻還油亮油亮的」、「感覺像是高級油蔥酥」。

此外，也有部分網友質疑：「這麼大隻真的看不出來？」、「店家衛生問題也太誇張了吧！」。

網友描述，他在用餐時看到米糕上的一片深色「油蔥」，本來想夾起來放旁邊，結果翻過來竟是一隻完整的蟑螂屍體。 圖擷自臉書社團「爆料公社」
網友描述，他在用餐時看到米糕上的一片深色「油蔥」，本來想夾起來放旁邊，結果翻過來竟是一隻完整的蟑螂屍體。 圖擷自臉書社團「爆料公社」

蟑螂 爆料公社 Uber 米糕

相關新聞

鳳凰颱風下周撲菲後往北迴轉侵台 氣象署曝顯著風雨熱區

鳳凰颱風今天清晨2時在台灣東南方海面生成，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖今天表示，未來1周天氣重點，就是鳳凰颱風...

2025雙11優惠！OTT影音串流平台特價情報 friday買1送1、MyVideo砍2千

隨著KKTV明年2026年1月1日起停止更新、併入LINE TV後，更多民眾開始精打細算訂閱各大OTT影音串流平台，要找尋更優惠便宜的價格，雙11（1111）到來，就有串流平台業者祭出優惠拉攏新舊用戶。聯合新聞網《科技玩家》整理2025年各大OTT影音串流平台的官網優惠做成「2025雙11串流平台月費優惠懶人包」，並會隨時更新加入的OTT影音串流平台優惠資訊。

【重磅快評】健保補充保費炸鍋 癥結在小資族的相對剝奪感

健保補充保費新制預告上路，只要一年內股利、利息、租金超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此舉讓不少小資與中產階級炸鍋...

走出醫院、走向社區 為恭醫院助精神病友重建生活能力

苗栗縣頭份市為恭紀念醫院為協助精神科病友培養獨立生活能力、提升社會互動技巧，為恭精神科日間病房醫療團隊規畫「社區適應訓練...

衛福部培育跨臨床與科技4大領域人才 開設智慧醫療學校 聚焦主治醫師

台灣醫療運用AI導入輔助愈來愈廣泛，為了培育跨越臨床與科技的關鍵人才，衛福部資訊處推動國內首個專為醫療數位轉型設計的線上...

不是取代藥師！台大北護智慧藥局「全自動盒裝發藥機」 節省作業時間20%

台大北護分院引進最新的設備「自動盒裝藥發藥機」，今天正式啟用，分擔藥師工作量、提升用藥安全。台大醫院北護分院院長詹鼎正表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。