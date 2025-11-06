華信航空11月11日起啟動「澎湖鄉親緊急機位保留」 提供就醫、奔喪需求

近期澎湖航線搭機需求持續攀升，澎湖縣長陳光復及立委楊曜多次向交通部反映，盼能協調航空公司保留機位，優先協助澎湖鄉親返台就醫及緊急往返搭機需求。華信航空今天表示，將自11月11日起，每日固定保留一定數量機位，提供澎湖鄉民申請辦理就醫、奔喪等緊急往返需求。

交通部部長陳世凱於本月4日特別召集民航局局長何淑萍、華信航空召開協商會議，研擬具體配套措施。經部長多方協調，華信航空自11月11日起，將配合離島交通政策，強化運能配置，每日固定保留一定數量機位，提供澎湖鄉民申請辦理就醫、奔喪等緊急往返需求，並每日監控運能狀況適時放大航機。

華信航空全力配合離島交通政策，妥善調度運能，在兼顧一般旅客需求的同時，正式啟動澎湖鄉親緊急機位保留機制。未來也將持續履行企業社會責任，協助離島居民在緊急重要時刻的搭機往返需求，以實際行動展現「在地關懷、用心相伴」 的服務精神。