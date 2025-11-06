快訊

中午開始活豬運輸、明凌晨開賣 台中市禁打包營養午餐再一周

DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職

聽新聞
0:00 / 0:00

華信航空11月11日起啟動「澎湖鄉親緊急機位保留」 提供就醫、奔喪需求

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
圖為華信航空ATR飛機。圖／業者提供
圖為華信航空ATR飛機。圖／業者提供

近期澎湖航線搭機需求持續攀升，澎湖縣長陳光復及立委楊曜多次向交通部反映，盼能協調航空公司保留機位，優先協助澎湖鄉親返台就醫及緊急往返搭機需求。華信航空今天表示，將自11月11日起，每日固定保留一定數量機位，提供澎湖鄉民申請辦理就醫、奔喪等緊急往返需求。

交通部部長陳世凱於本月4日特別召集民航局局長何淑萍、華信航空召開協商會議，研擬具體配套措施。經部長多方協調，華信航空自11月11日起，將配合離島交通政策，強化運能配置，每日固定保留一定數量機位，提供澎湖鄉民申請辦理就醫、奔喪等緊急往返需求，並每日監控運能狀況適時放大航機。

華信航空全力配合離島交通政策，妥善調度運能，在兼顧一般旅客需求的同時，正式啟動澎湖鄉親緊急機位保留機制。未來也將持續履行企業社會責任，協助離島居民在緊急重要時刻的搭機往返需求，以實際行動展現「在地關懷、用心相伴」 的服務精神。

澎湖縣 華信 交通部

延伸閱讀

高齡換照新制明年5月上路！沈文程任代言人挺政策 70歲換照「不用考試」

桃機三航廈北廊廳拚年底啟用 陳世凱視察營運整備情形

桃機第三航廈北登機廊廳預計年底試營運 陳世凱實地視察瞭解工程進度

陳世凱：年底航運量將超越疫情前 飛安策略將朝三面向著手

相關新聞

鳳凰颱風下周這2天最接近台灣！恐與東北季風交互作用 影響熱區曝

東北季風減弱，水氣再減少，中央氣象署表示，今天迎風面降雨區域縮小，主要在大台北地區及宜花有短暫降雨，台東及恆春半島有零星...

鳳凰颱風下周撲菲後往北迴轉侵台 氣象署曝顯著風雨熱區

鳳凰颱風今天清晨2時在台灣東南方海面生成，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖今天表示，未來1周天氣重點，就是鳳凰颱風...

每天超過2千空座位被浪費！高鐵籲旅客提前1小時乘車先換票

為避免列車座位浪費、保障其他民眾購票權益，台灣高鐵11月10起，將進一步落實對號座旅客提早1小時以上搭車、先行換票規定。

鳳凰颱風下周一北轉逼近台灣 警報機率升 這3天影響最劇烈

關島南方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨增強為今年第26號颱風鳳凰，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，鳳凰颱風本周路徑都...

鳳凰颱風最新路徑曝 賈新興：下周外圍環流影響 全台都有感

鳳凰颱風今天凌晨2時生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing C...

慎選飛機餐！營養師揭「5類食物不要吃」：當心漲氣、脫水、時差更嚴重

搭飛機出國最怕又悶又累還腸胃不適，營養專家提醒，飛行時的氣壓與環境變化，會讓人體代謝變慢、消化系統受影響，若吃錯東西，可能引發腹脹、脫水，甚至讓時差更嚴重。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。