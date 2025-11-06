買菜逛賣場也可打新冠流感疫苗！新北市這些店家隨到隨打

今年11月1日起，擴大流感及新冠疫苗接種對象至50歲以上成人，新北市衛生局為鼓勵市民「左流右新」同時接種2種疫苗，與全聯、家樂福合作增設「左流右新」接種站，呼籲民眾踴躍前往接種，除有健康禮之外，65歲以上長者可參加新北長者好禮抽活動，有機會獲得iPhone 17 Pro Max等大獎。

新北市政府衛生局表示， 接種疫苗是預防感染流感及新冠最有效措施，已協調衛生所及合約院所於開診時間提供隨到隨打服務外，同時與全聯及家樂福合作，在全聯部分，三芝中興店(11月11日)、泰山全興店(11月14日)、中和安邦店(11月15日)、大全聯土城店(11月22日)設置接種站，

至於家樂福部分，包括家樂福新店店(11月7日)、林口店(11月8日)、中和店(11月9日)、樹林北大店(11月14日)、淡水淡新店(11月22日)提供接種。

衛生局提醒，特別是65歲以上的長者，由於免疫力逐漸下降，感染流感或新冠可能引發重症，甚至危及生命，應儘速接種疫苗，對於65歲以上市民自10月1日至12月31日在新北市接種流感疫苗或COVID-19疫苗，就有機會獲得iPhone 17 Pro Max等大獎，由於接種疫苗後約2周才能獲得足夠保護力，符合公費接種市民儘早接種。