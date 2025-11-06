火焰萵苣讓餐桌美得像森林 這堂美食課翻轉家扶飲食人生

雲林家扶中心今天飄出陣陣清爽菜香，搖身一變成為「健康廚房」。開元食品公司送來大批水耕綠火焰萵苣，社工則準備五行蔬果，帶領家扶家庭動手製作「五行沙拉」，讓健康概念在親子互動中萌芽。

整桌滿滿新鮮翠綠的火焰萵苣，葉片清脆飽滿、色澤誘人。家扶主任廖志文表示，烹飪教室常教大家烹煮料理或甜點，這次希望以輕盈健康方式，讓受扶家庭認識蔬果對健康的重要。

「開元食品送的水耕綠火焰萵苣安全無農藥，直接入口清甜爽口，是最佳的健康食材。」他說，看著家扶媽媽邊學邊笑，對食材充滿好奇與讚嘆，就是活動最好的回饋。

家扶資深社工張妤慈指出，「五行蔬果」分紅、橙黃、綠、藍紫與白五大類，例如番茄、南瓜、地瓜葉、茄子、洋蔥，不同顏色的植物有著不同的營養成分。攝取多樣顏色蔬果，幫助抗氧化、維持免疫力、促進血管健康，降低罹癌風險「吃得繽紛，就是吃得健康。」

黃媽媽也分享孩子「一聞洋蔥就跑」的經驗，引起家長共鳴。張妤慈提醒，白色蔬果選擇很多，如白花椰菜、白蘿蔔、包心菜、香蕉、水梨等都可取代。她鼓勵家長帶著孩子一起採買、洗菜、拌沙拉，讓孩子參與製作，增加孩子嘗試新食物意願，也增進親子情感。

家扶媽媽的巧手，一道道色彩繽紛的五行沙拉上桌，綠火焰萵苣鋪底，搭配玉米、紅蘿蔔、苜蓿芽、木耳與蘋果，淋上千島、和風醬，是簡單又健康的家庭料理。許多媽媽驚訝地發現，一顆火焰萵苣竟能做出滿滿一大盆沙拉，吃起來清脆爽口、無負擔，還讓人覺得輕盈舒暢。