火焰萵苣讓餐桌美得像森林 這堂美食課翻轉家扶飲食人生

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林家扶建議媽媽們可與孩子討論挑選五行蔬果共做沙拉增進親子關係。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶建議媽媽們可與孩子討論挑選五行蔬果共做沙拉增進親子關係。記者蔡維斌／攝影

雲林家扶中心今天飄出陣陣清爽菜香，搖身一變成為「健康廚房」。開元食品公司送來大批水耕綠火焰萵苣，社工則準備五行蔬果，帶領家扶家庭動手製作「五行沙拉」，讓健康概念在親子互動中萌芽。

整桌滿滿新鮮翠綠的火焰萵苣，葉片清脆飽滿、色澤誘人。家扶主任廖志文表示，烹飪教室常教大家烹煮料理或甜點，這次希望以輕盈健康方式，讓受扶家庭認識蔬果對健康的重要。

「開元食品送的水耕綠火焰萵苣安全無農藥，直接入口清甜爽口，是最佳的健康食材。」他說，看著家扶媽媽邊學邊笑，對食材充滿好奇與讚嘆，就是活動最好的回饋。

家扶資深社工張妤慈指出，「五行蔬果」分紅、橙黃、綠、藍紫與白五大類，例如番茄、南瓜、地瓜葉、茄子、洋蔥，不同顏色的植物有著不同的營養成分。攝取多樣顏色蔬果，幫助抗氧化、維持免疫力、促進血管健康，降低罹癌風險「吃得繽紛，就是吃得健康。」

黃媽媽也分享孩子「一聞洋蔥就跑」的經驗，引起家長共鳴。張妤慈提醒，白色蔬果選擇很多，如白花椰菜、白蘿蔔、包心菜、香蕉、水梨等都可取代。她鼓勵家長帶著孩子一起採買、洗菜、拌沙拉，讓孩子參與製作，增加孩子嘗試新食物意願，也增進親子情感。

家扶媽媽的巧手，一道道色彩繽紛的五行沙拉上桌，綠火焰萵苣鋪底，搭配玉米、紅蘿蔔、苜蓿芽、木耳與蘋果，淋上千島、和風醬，是簡單又健康的家庭料理。許多媽媽驚訝地發現，一顆火焰萵苣竟能做出滿滿一大盆沙拉，吃起來清脆爽口、無負擔，還讓人覺得輕盈舒暢。

廖志文感謝開元食品贊助，讓家扶家庭學會「吃出健康」。也呼籲家長重視均衡飲食與食農教育，帶孩子一起從餐桌開始建立健康習慣，「一頓沙拉，不只是美味，更是一份家庭的愛與關懷。」

雲林家扶社工教導家扶媽媽以萵苣搭配五行蔬果做沙拉「呷健康」。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶社工教導家扶媽媽以萵苣搭配五行蔬果做沙拉「呷健康」。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶媽媽說火焰萵苣吃來青脆爽口甘甜，樂得說完全沒負擔。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶媽媽說火焰萵苣吃來青脆爽口甘甜，樂得說完全沒負擔。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶社工以五行蔬果沙拉讓媽媽們健康輕鬆上餐桌。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶社工以五行蔬果沙拉讓媽媽們健康輕鬆上餐桌。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶媽媽說火焰萵苣吃來青脆爽口甘甜，樂得說完全沒負擔。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶媽媽說火焰萵苣吃來青脆爽口甘甜，樂得說完全沒負擔。記者蔡維斌／攝影

