矯正失敗人工膝關節 台中慈濟醫院關節中心翻修手術

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
患者林姓男子對人工膝關節翻修再置換後感到滿意。圖／台中慈濟醫院提供
患者林姓男子對人工膝關節翻修再置換後感到滿意。圖／台中慈濟醫院提供

膝蓋退化性關節炎更換人工膝關節人多，國內外統計，手術後仍有一至兩成病人對結果不甚滿意。台中慈濟醫院關節中心醫師趙子鎔提醒，術前評估與精準手術規劃才是成功關鍵。

77歲林姓男子去年因退化性關節炎走路疼痛，到醫院院接受人工膝關節置換手術。術後6個月膝蓋仍持續腫脹、走路歪斜，難以上下樓梯，甚至反覆積水，每周需兩次回院抽水，生活品質大幅下降。林男失望說「換關節比沒換更糟糕。」

他轉到台中慈濟醫院趙子鎔醫師門診檢查，Ｘ光與電腦斷層顯示，原本置換的人工關節角度出現偏差，導致膝關節軸向錯位、受力不均。趙子鎔醫師表示，人工關節應與人體重心軸線垂直，但病人術後角度卻反向歪了約十度，造成走路一踩就歪，膝蓋反覆發炎積水而疼痛。

趙子鎔向林男分析溝通後，進行「人工關節翻修再置換」手術，透過電腦斷層影像規劃，重新調整關節角度與力學軸線。術後第二天，林男能下床行走，一個月後腫脹消退，不再反覆積水，已經能獨自行動，甚至可以搭公車回診。

趙子鎔指出，人工膝關節手術並非百分之百成功，排除組織感染、沾黏等因素，約有百分之一到五的病人，可能因角度偏差或骨質問題導致置換失敗，需再次手術。他提醒，人工關節置換並非愈快開刀愈好，術前醫師的評估與精準手術過程，才是成功關鍵。

他說現代膝關節手術可藉電腦導航輔助，如Rosa機械手臂導航系統，在術前模擬手術角度與軟組織張力，協助醫師術中更精準地置換關節。趙子鎔強調，台中慈濟醫院關節中心推動「膝關節健康促進方案（KHPO）」，理念與技術並進，希望病人不輕易開刀；若確實需要開刀，就應縝密規劃、精準執行，避免病人再次承受疼痛之苦。

