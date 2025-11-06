快訊

免住院也能打抗生素 豐原醫院推OPAT計畫患者不需請假

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
衛生福利部豐原醫院實施「門診抗生素注射治療計畫」（OPAT），讓需長期靜脈注射抗生素的患者，門診注射後返家休養。圖／豐原醫院提供
衛生福利部豐原醫院實施「門診抗生素注射治療計畫」（OPAT），讓需長期靜脈注射抗生素的患者，門診注射後返家休養。圖／豐原醫院提供

衛生福利部豐原醫院實施「門診抗生素注射治療計畫」（Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy, OPAT），讓需長期靜脈注射抗生素的患者能於門診注射後返家休養，降低住院期間交叉感染的風險，也提升患者生活品質。

豐原醫院感染科醫師黃駟榮表示，OPAT適用於多種感染性疾病，包括肺炎、尿路感染、軟組織感染、骨髓炎、脊椎感染、敗血性關節炎、心內膜炎、術後感染及醫療器材相關感染等，只要患者病情穩定，經醫師評估合適，即可於門診定期接受抗生素注射，並依醫囑定期回診追蹤治療。

黃駟榮指出，該院配合政策截至今天已執行OPAT共23案，其中以軟組織感染與尿路感染者居多，選擇長效型一天一次，且抗藥性較少的抗生素進行治療，個案在治療期間皆未再掛急診或住院，顯示臨床成效良好。

黃駟榮表示，計畫推行後，病患減少住院天數與經濟負擔，也能更快康復、回歸日常生活，為確保治療安全與品質，豐原醫院建立完整的OPAT照護流程，由感染科醫師、藥師、護理人員及個案管理師等組成跨科團隊，共同評估治療可行性，並提供衛教指導與療程追蹤，確保病患在家中治療期間的安全與用藥正確性。

豐原醫院泌尿科主任林德祺說，個案28歲患者，在科技公司任職的王姓男子因副睪丸發炎高燒，本以為要住院7天，考量工作繁忙，他在醫師建議下選擇OPAT（門診靜脈抗生素治療），僅需於每天下班到泌尿科門診注射點滴半小時就能返家休息，病情也明顯改善，完全不必住院。

黃駟榮表示，OPAT計畫的實行，讓患者無需長期住院即可安全有效地對抗感染，同時也提升醫院病房周轉效率，使醫療資源能更妥善運用，讓更多急重症患者獲得即時照護。

