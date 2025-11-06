鳳凰颱風下周一北轉逼近台灣 警報機率升 這3天影響最劇烈

關島南方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨增強為今年第26號颱風鳳凰，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，鳳凰颱風本周路徑都以西行為主，對台灣尚無影響。下周一通過菲律賓呂宋島後，有逐漸北轉趨勢，目前的預報資料對於轉向的時間、位置、角度都還有很大的分歧，但不排除可能會相當接近台灣帶來風雨，各地都有受影響機會。

近期的天氣，歐宗學表示，今天東北季風開始逐漸減弱，環境水氣減少，只有迎風面的基隆北海岸、東半部到恆春半島地區會有稍多的雲量及局部短暫雨，西半部地區普遍晴朗，只有午後山區附近有零星降雨機會。

天氣好轉以後，氣溫也跟著回升，他說，北部白天高溫回到27至28度，搭配明顯的陽光，跟過去幾天相比會暖熱許多；中南部則普遍30至32度；東半部南北氣溫差異較大，宜蘭高溫約25度，台東仍可達29至30度。

周五到周日上半天大致都維持類似的東北東到偏東風環境，水氣不多，歐宗學表示，大台北東側、東半部至恆春半島還是可能會有局部較多雲量以及短暫雨機會，西半部地區依然是晴到多雲穩定天氣。不過午後山區陣雨發展可能會比較明顯一點，尤其是高屏地區的降雨不排除會影響到部分平地區域。氣溫與今天相似，白天溫暖、早晚偏涼，會有明顯的日夜氣溫變化。

歐宗學表示，周日下半天到晚間，新一波東北季風南下影響，迎風面大台北、東半部至恆春半島會陸續轉為陰雨濕涼天氣。下周一鳳凰颱風已經來到台灣南方呂宋島的位置，外圍環流開始加入影響，除了使東北季風風速更強，也會帶來水氣增多，迎風面地區的降雨範圍更大、雨量有進一步增多的趨勢，雲系過山後也可能為西半部帶來局部短暫陣雨機會。

另外，他表示，周邊海域以及沿海地區的風浪都會顯著增強，陸上也會有一陣陣的強風出現，整體來說已經不適合進行戶外活動。

歐宗學表示，下周二鳳凰颱風開始北轉，會朝哪個方向移動、離台灣有多近仍無法確定，依目前預報來看可能需要發布颱風警報，至於發布時間、發布區域等詳細資訊，還是得等到颱風可能路徑的散布範圍縮小一點、不確定性降低以後才有較可信的評估結果。但至少下周二至下周四都是需要注意的時間，在關注颱風動態的同時，也可視自身風險承受能力，來適時啟動防災整備作業。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。