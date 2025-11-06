影／美心文化推動公益 花7年邀歐洲知名小提琴家法拉斯卡來台演出

「中華美心新文化協會」為了「向世界伸出美與善的枝枒」而成立，他們集合台中市各界力量，一起關心社會，每月舉辦兩次心靈講座，並到偏鄉關懷老人和弱勢學童。創辦人曹芸芸最近邀請歐洲知名小提琴家法拉斯卡（Fabrizio Falasca）來台演出，回饋近年支持她的各界好朋友。她說，為了邀請法拉斯卡，歷經了7年的努力，非常值得大家參與。

中華美心新文化協會原本僅是曹芸芸和好朋友成立的讀書會，後來為了做更多的事，2020年3月正式立案成立「社團法人中華美心新文化協會」。他們匯集眾人之力，每月舉辦兩場公益活動，至今舉辦了百餘場，有上萬人參與。

曹芸芸是虔誠佛教徒，她說，美心文化剛成立就遇上了新冠肺炎疫情，當時人心非常浮動，但他們沒有因疫情而退怯，反而積極舉辦關懷活動，像是結合秀傳醫療體系到偏鄉小學辦藝術療癒活動，或是邀請中台禪寺見達法師和知名飯店經營者等舉辦講座等，希望在疫情的當下能撫慰和安定人心。

曹芸芸說，7年前一次去台中國家歌劇院聽交響樂演出，沒想到聽完後竟巧遇來演出的義大利籍小提琴家「法拉斯卡」，兩人甚為投緣，也進一步認識，她並藉著赴倫敦時與法拉斯卡連絡，認識到這位音樂家努力的一面，並心想何不邀請他再次來台，把好的樂聲分享給大家。而法拉斯卡也了解中華美心新文化協會的公益宗旨並十分認同，因此促成了這次來台演出。