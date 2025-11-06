天氣轉涼呼吸道病童增 屏基兒科醫師假日、平日夜間進駐急診室

近期早晚溫差大，屏東基督教醫院急診室10月份兒科就診人次逼近1500人，較以往月平均1300人次明顯攀升；其中兒童呼吸道疾病有779人次，流感就占45% （351人次）。2024年10月僅431人次，其中流感也僅122人次，與去年同期相比，呼吸道疾病及流感明顯增加，屏基表示，南台灣進入秋冬呼吸道疾病流行期。

屏基是屏北地區唯一具備重度級急救責任醫院資格的醫療機構，在全台兒科醫師人力吃緊的情況下，屏基排除萬難，建置兒科急診與住院照護團隊，急診室有21名專科醫師，其中4名為小兒科專科醫師。

屏基指出，配合區域聯防及分級醫療政策，11月起強化兒科急診能量，假日與平日夜間時段，急診皆有小兒專科醫師進駐看診，確保18歲以下的小病童們能即時獲得專業診斷與治療。

為縮短重症兒科病患等待時間，屏基持續啟動重症兒科病患住院綠色通道，全年365天即時開放，讓有住院需求的重症病童能獲得完善照護。

屏基急診室主任王建銘說，隨著兒科病人數增加，醫療團隊做好萬全準備，無論是流感、氣喘、肺炎或呼吸道融合病毒（RSV）等疾病，皆有完善應對措施。

王建銘提醒，家長若發現孩子出現嗜睡、意識不清、活動力下降、手腳無力、抽搐、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，應盡速就醫。同時外出要勤洗手、戴口罩，做好防疫措施。